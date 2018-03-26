Лондон отжимает имущество сомнительных россиян
В связи с "делом Скрипаля" британские власти арестуют российское имущество сомнительного происхождения, заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.
"Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", – приводит РИА "Новости" слова министра.
Напомним, 4 марта в английском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что ответственность за это несут российские власти. Дело Скрипалей вызвало масштабную антироссийскую кампанию на Западе, которая переросла в настоящую дипломатическую войну: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же.
В понедельник, 26 марта, о высылке российских дипломатов объявили США, ФРГ, Франция, Нидерланды, Эстония, Украина, Литва, Латвия и ряд других стран Евросоюза.
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