Лондон отжимает имущество сомнительных россиян

Британия начала охоту на российские капиталы

В связи с "делом Скрипаля" британские власти арестуют российское имущество сомнительного происхождения, заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

"Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", – приводит РИА "Новости" слова министра.

Уильямсон, который сейчас находится с визитом в Эстонии, подчеркнул, что он тронут поддержкой союзников в сложной ситуации. Британский министр обороны известен своей жесткой антироссийской риторикой – ранее он уже заявлял , что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".

Напомним, 4 марта в английском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что ответственность за это несут российские власти. Дело Скрипалей вызвало масштабную антироссийскую кампанию на Западе, которая переросла в настоящую дипломатическую войну: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же.

В понедельник, 26 марта, о высылке российских дипломатов объявили США, ФРГ, Франция, Нидерланды, Эстония, Украина, Литва, Латвия и ряд других стран Евросоюза.