Члены объединения думают над ответом Москве

Страны Евросоюза активно обсуждают, как именно следует ответить России в связи со скандальным делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом журналистам сообщила Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.



"Это делается в европейских рамках, но, когда мы говорим о решениях на национальном уровне, их принимают сами страны ЕС", – приводит слова Косьянчич РИА "Новости".

Накануне Могерини провела консультации с Маркусом Эдерером, отозванным из России послом Евросоюза. О чем они говорили, европейская пресса не сообщает. Известно лишь, что дипломат продолжит консультации с другими институтами Евросоюза в ближайшие дни.

Эдерер больше недели находится за пределами России. По некоторым данным, ему предоставлен отпуск, однако официального подтверждения этой информации от внешнеполитического ведомства ЕС не было. Судя по всему, сроки его возращения в Россию зависят от того, какой совместный ответ выработают страны Евросоюза в сложившейся ситуации.

На саммите ЕС 22-23 марта лидеры стран, входящих в объединение, выразили солидарность с Великобританией. "Весьма вероятно, что Россия несет ответственность за него (нападение), и нет иного правдоподобного объяснения. Мы безоговорочно солидарны с Соединенным Королевством перед лицом этого серьезного вызова нашей общей безопасности", – говорится в итоговом документе саммита.

Федерика Могерини выразилась в том же духе: "Самый сильный политический сигнал, который мы можем дать по Солсбери – это единство, единство и еще раз единство". Тем не менее Великобритания, вопреки угрозам, не стала выносить на рассмотрение членов ЕС предложение о введении новых санкций против РФ. Видимо, это было сделано по результатам кулуарных бесед, после которых премьер-министр Соединенного Королевства Терезе Мэй стало ясно, что никто в Евросоюзе ее не поддержит.

Среди стран Европы нет единства даже по вопросу о высылке российских дипломатов. На такой шаг пошли власти Великобритании и тут же получили на это зеркальный ответ от РФ. О готовности последовать британскому примеру заявили еще 11 стран. Остальные же назвали такой шаг нецелесообразным. Поэтому пока что даже приблизительно неясно, каким может быть ответ Евросоюза на отравление Скрипаля.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на улице в городе Солсбери, где они проживают. С тех пор они находятся в коме. По словам специалистов, даже если Скрипали выживут, то скорее всего останутся инвалидами, поскольку их мозг будет сильно поражен.

По предварительным данным британских следователей, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разрабатывалось в Советском Союзе. На этом основании официальный Лондон обвинил в покушении на Скрипалей Россию и пригрозил ей жесткими дипломатическими мерами. В Москве отрицают причастность к инциденту и называют эту историю провокацией. Представители РФ обращают внимание на то, что британская сторона под разными надуманными предлогами отказывается передать Москве материалы расследования.