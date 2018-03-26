Премьер Бельгии спас российских дипломатов
Власти страны отказались высылать российских дипломатических
сотрудников, аккредитованных при Евросоюзе. Этот шаг фактически приравнивается
к разрыву дипломатических отношений между Бельгией и РФ, а Брюссель в этом не
заинтересован. Об этом заявил глава кабинета министров Шарль Мишель.
Предложение выслать из каждой страны ЕС "порядка 20 дипломатов" прозвучало на саммите объединения, который прошел в Брюсселе 22-23 марта. На такой шаг после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля пошли власти Великобритании. Некоторые страны Европы выразили готовность присоединиться к демаршу. Среди них – Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Эстония, Литва, Латвия, Болгария, Чехия, Дания и Ирландия, а также США.
Власти Бельгии подобное решение заблокировали. По словам Мишеля, высылка двух десятков посольских работников означает фактическое "обнуление дипкорпуса". "Необходимо поддерживать диалог с Россией, сохранив посла, как это делает сама Великобритания, которая не отзывает посла из Москвы", – приводит слова главы правительства местная газета Le Soir.
Впрочем, страны ЕС еще не сказали последнего слова. Их представители договорились "координировать ответные меры" в отношении России. Москва со своей стороны предупредила страны Запада, что в ответ на высылку дипломатов ответит зеркально. "Любое такое решение должно быть зеркально встречено российской стороной. Каждый наш оппонент должен четко понимать: такие решения он принимает не в отношении только численности российского дипперсонала в стране, но в отношении общей численности своей диппредставленности", – цитируют "Известия" главу международного комитета Совета Федерации Константина Косачева.
На родину ранее уже были отправлены 23 британских дипломата. При этом соответствующее предупреждение было направлено и Соединенным Штатам. Вашингтон должен "мудро" повлиять на Лондон в ситуации с отравлением Скрипаля, говорится в заявлении посольства РФ в США.
Сейчас важны "спокойный и профессиональный" поиск истины и совместная работа по предотвращению подобных трагедий в будущем. У Белого дома "все еще есть время, чтобы предотвратить негативные последствия этой фальшивой истории во имя оставшегося позитива в российско-американских отношениях". Отношения между Россией и Штатами многослойны, и от них зависит "стратегическая стабильность всего мира", поэтому Москва и Вашингтон не должны стать "заложниками очевидно постановочных событий", отметили дипломаты.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на улице в городе Солсбери, где они проживают. По предварительным данным британских следователей, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разрабатывалось в Советском Союзе. Официальный Лондон обвинил в покушении на Скрипалей Россию и пригрозил ей жесткими дипломатическими мерами. В Москве отрицают причастность к инциденту и называют эту историю провокацией.
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