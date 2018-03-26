Полиция ищет любовницу Скрипаля

О существовании у экс‐сотрудника ГРУ близкой подруги следователи узнали на днях из СМИ

Теперь женщину разыскивают британские полицейские. По их мнению, она может дать показания, которые помогут прояснить детали случившегося в Солсбери.

У нее может быть информация о контактах Скрипаля, его передвижениях и душевном состоянии перед отравлением. Женщина напугана, рассказал Daily Star источник в близком окружении пары.

Как Скрипаль встретил свою новую подругу, не известно. Предположительно, при знакомстве он сказал ей, что богат.

"Он сказал ей, что он мультимиллионер из России, и они стали общаться", – рассказал общий друг, 52-летний разработчик недвижимости.

"Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала мне: "Это мой бывший парень". Она действительно волнуется", – подтвердил он.

Женщина думала, стоит ли ей идти в полицию, но решила, что нет, потому что очень мало людей знали о том, что она вообще знала бывшего разведчика.

Теперь полицейские проверяют данные о звонках в районе, где были отравлены Скрипали.

После смерти жены Людмилы от рака в 2012 г. Сергей Скрипаль жил в Солсбери один. Их сын Александр умер в июле прошлого года в России, предположительно, от печеночной недостаточности. Дочь Юлия вылетела из России навестить своего отца за день до того, как их атаковали, пишет издание.

Ранее поступала информация о том, что в день отравления Скрипали на четыре часа отключали GPS на своих телефонах. Это могло означать, что они тайно с кем‐то встречались, отмечает телеканал "360".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в начале марта. находятся в больнице Солсбери в тяжелом состоянии.

Британские власти обвинили в преступлении Россию. Позже Лондон и Москва заявили о высылке дипломатов.