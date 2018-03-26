США обвинили Россию в химатаке

В отравлении Скрипалей американцы нашли военный след Москвы

Посол США в России Джон Хантсман назвал отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери "химической атакой военного уровня, проведенной на территории Великобритании".

Посольство опубликовало заявление Хантсмана в связи с высылкой 60 дипломатов из Соединенных Штатов. Посол подчеркивает, что это крупнейшая высылка российских офицеров разведки в истории США. А делается это совместно с союзниками по НАТО в ответ на химатаку русских. После этого возможности России следить за американцами, а также "вести тайную деятельность, которая угрожает национальной безопасности США, якобы будут ограничены. В завершении Хантсман добавляет, что Вашингтон готов сотрудничать и "строить лучшие отношения", но только когда Россия "примет решение стать ответственным партнером".

Заявление посла США в связи с высылкой сотрудников российских спецслужб (на английском): pic.twitter.com/FUAzfP0olg — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 26 марта 2018 г.

Фактически это означает, что США полностью поддержали позицию Великобритании и на основе каких-то, неведомых России доказательств, пришли к выводу: именно российские спецслужбы распылили или распространили вещество "Новичок" в Солсбери 4 марта.

Обвинение в химатаке военного назначения само по себе очень серьезно. Это означает, что теоретически могло пострадать намного больше людей. Все это чревато расширением санкций и еще большим ухудшением отношений Москвы с Вашингтоном.

По данным СМИ, среди дипломатов, высылаемых из США, 12 сотрудников российской миссии при ООН. На Западе считают их сотрудниками российских спецслужб, которые используют ООН как прикрытие. В России уже ответили, что дадут зеркальный ответ на высылку российских дипломатов.