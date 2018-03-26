США обвинили Россию в химатаке
Посол США в России Джон Хантсман назвал отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери "химической атакой военного уровня, проведенной на территории Великобритании".
Посольство опубликовало заявление Хантсмана в связи с высылкой 60 дипломатов из Соединенных Штатов. Посол подчеркивает, что это крупнейшая высылка российских офицеров разведки в истории США. А делается это совместно с союзниками по НАТО в ответ на химатаку русских. После этого возможности России следить за американцами, а также "вести тайную деятельность, которая угрожает национальной безопасности США, якобы будут ограничены. В завершении Хантсман добавляет, что Вашингтон готов сотрудничать и "строить лучшие отношения", но только когда Россия "примет решение стать ответственным партнером".
Заявление посла США в связи с высылкой сотрудников российских спецслужб (на английском): pic.twitter.com/FUAzfP0olg— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 26 марта 2018 г.
Фактически это означает, что США полностью поддержали позицию Великобритании и на основе каких-то, неведомых России доказательств, пришли к выводу: именно российские спецслужбы распылили или распространили вещество "Новичок" в Солсбери 4 марта.
Обвинение в химатаке военного назначения само по себе очень серьезно. Это означает, что теоретически могло пострадать намного больше людей. Все это чревато расширением санкций и еще большим ухудшением отношений Москвы с Вашингтоном.
По данным СМИ, среди дипломатов, высылаемых из США, 12 сотрудников российской миссии при ООН. На Западе считают их сотрудниками российских спецслужб, которые используют ООН как прикрытие. В России уже ответили, что дадут зеркальный ответ на высылку российских дипломатов.
Умер основатель МММ Мавроди
Скандальный бизнесмен скончался в московской больнице
Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России
Лидеры двух стран проигнорировали катастрофу в ТЦ "Зимняя вишня"
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина