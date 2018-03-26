Солидарность Запада против РФ подточила "пятая колонна"

Австрия, Болгария, Португалия и Мексика не решаются примкнуть к антироссийской коалиции

Пока США и половина Евросоюза лютуют, заявляя о высылке российских дипломатов, ряд стран расположились между добром и злом, сохраняя нейтралитет.

Так, о своем намерении оставить наших послов обмолвились в правительстве Австрии, уточняя, что не возражают об отзыве посла ЕС из Москвы. "Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом", – цитирует "РИА Новости" представителя австрийского кабмина Петера Лаунски-Тиффенталя.

Несмотря на появившуюся накануне в СМИ информацию, не примкнула к лагерю антироссийских заговорщиков и Болгария. "К настоящему моменту нет изменений, Болгария не принимала решение о высылке из страны российских дипломатов", – пишет агентство БГНЕС со ссылкой на МИД страны.

Буквально на днях зампредседателя правящей в Болгарии партии ГЕРБ Цветан Цветанов говорил, что София примкнет к союзникам, если угроза национальной безопасности будет доказана.

Взяла в расчет решение других стран Португалия, правда, пока без резких движений. То есть российские дипломаты на данный момент остаются на местах.

"Португалия приняла к сведению решения, объявленные сегодня некоторыми странами-членами Европейского союза по поводу высылки дипломатов Российской Федерации, аккредитованных там", – говорится в тексте сообщения МИД Португалии. Однако самое западное государство континентальной Европы подчеркивает, что "наиболее эффективный инструмент реагирования на серьезность нынешней ситуации" – это сплоченность ЕС.

Великий конспиратор Мексика намекнула на введение дипломатических санкций, не уточнив при это страну, против которой они будут направлены. Между тем, власти латиноамериканского государства категорически осуждают атаку на Скрипалей.

"Правительство Мексики будет внимательно следить за расследованием и в случае подтверждения причастности или вмешательства какого-либо государства… оставляет за собой право принять дипломатические меры, которые посчитает нужными, включая объявление дипломатов в Мексике персонами нон грата", – заявили в МИД Мексики.

Сегодня, 26 марта, 14 из 28 стран ЕС вместе с США, Канадой, Албанией и Украиной заявили о высылке российских дипломатов, делая таким образом реверанс Великобритании, которая явилась инициатором массового обмена послами.

Эстафету подхватили россияне, отзеркалив британские действия, в результате которых из Лондона были "изгнаны" 23 россиянина. Не менее решительно Москва настроена и сейчас, заявив о "принципе взаимности". Российское посольство в США уже предложило своим подписчикам в Twitter выбрать, какое из региональных консульств закрыть. Речь идет о трех претендентах: Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

Напомним, американцы простятся с 60 нашими послами. Кроме того, будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле, поскольку оно слишком близко расположено к военно-морской базе Соединенных Штатов.

По 4 россиянина отправятся на родину из Германии, Канады, Польши и Франции, по 2 – из Литвы и Чехии, 13 – из соседней Украины. В общем и целом, с учетом британской высылки, в страну вернутся 129 российских посла.

История, вызвавшая международный резонанс, началась с отравления в Солсбери, где 4 марта был обнаружен без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлей. Лондон винит в случившемся Москву. Споры вокруг скандала не замолкают, обрастая новыми сюжетными линиями.