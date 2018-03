Россияне выбирают посольство США "на убой"

Посольство РФ в США оперативно откликнулось на решение администрации Дональда Трампа закрыть российское генерельное консульство в Сиэтле.

На своей странице в Twitter российская дипмиссия запустила опрос – какое генконсульство США в России нужно закрыть в ответ.

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide