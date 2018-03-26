Россияне выбирают посольство США "на убой"

Гражданам предлагается выбрать, какое из трех американских дипведомств в России стоит закрыть в ответ на масштабную высылку дипломатов

Посольство РФ в США оперативно откликнулось на решение администрации Дональда Трампа закрыть российское генерельное консульство в Сиэтле.

На своей странице в Twitter российская дипмиссия запустила опрос – какое генконсульство США в России нужно закрыть в ответ.

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.

Фолловерам в Сети предложили на выбор три варианта на выбор: генконсульство во Владивостоке, Екатеринбурге или Петербурге. По данным источника, проголосовали уже более 18 тыс. человек, в настоящее время опрос продолжается.

В понедельник, 26 марта, Белый дом объявил о высылке из США 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле в связи с тем, что Россия якобы отравила экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.