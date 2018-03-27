"Дело Скрипаля": какие страны не имеют права голоса
Час истины пробил. Реакция стран на "дело Скрипаля" четко продемонстрировала, кто кому хозяин в этом мире. Проявить самостоятельность дерзнули немногие. Турция, Австрия, Словакия и Новая Зеландия объявили, что не намерены следовать за США и европейскими странами и высылать российских дипломатов.
Как заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг, Анкара не собирается портить отношения с Москвой ради Лондона. "Кризис с бывшим агентом касается отношений РФ и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой. Турция не планирует принимать никаких решений по отношению к РФ в этой связи. У нас хорошие отношения с Россией", – приводит РИА "Новости" слова Боздага.
Аналогичных взглядов придерживается канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отметил, что не будет возражать против отзыва посла ЕС из России, но не в национальных интересах Вены рвать связи с Москвой. "Как нейтральная сторона мы не будем высылать дипломатов. Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией", – написал Курц в Twitter.
Премьер Словакии Петер Пеллегрини напомнил своему парламенту, что британская сторона не предоставила фактов причастности России к отравлению Скрипаля. Без этого никакие меры и тем более высылка дипломатов невозможны.
Более того, в Новой Зеландии высылку дипломатов сочли ненужной мерой в данной ситуации. Такое допустимо, только если послы уличены в незаконной деятельности, а среди сотрудников дипмиссии РФ в Новой Зеландии шпионов нет, убеждены в стране.
Впрочем, это немногие государства в мире, имеющие свой взгляд на вещи и смелость его отстаивать. Большинство молча кивнули Лондону и Вашингтону и объявили о поддержке флешмоба по высылке дипработников РФ.
При этом поражают цифры. Германия, Польша, Канада и Франция решили выслать по 4 дипломата. Литва и Чехия – по 3. Дания, Италия, Австралия, Албания и Нидерланды – по 2, а Испания, Венгрия, Латвия, Румыния, Финляндия, Македония, Хорватия, Норвегия, Швеция и Эстония – по 1 человеку. Что это, как не показуха? Попытка потрафить одним и другим? Дескать, мы с вами, поэтому высылаем дипломатов, – это Лондону, но и с вами, поэтому высылаем так мало, чтобы не мешать налаженному сотрудничеству, – это Москве.
Во всей этой истории только трое в выигрыше. Британские власти – ведь их столько столиц послушались. Украина – по словам ее министра иностранных дел Павла Климкина, Киев давно готовил "подобный шаг", но ждал подходящего случая. И Вашингтон. Вот там уж разгулялись. Их меры затронули 60 человек: 48 сотрудников российской миссии в США и 12 дипломатов из постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. И самое важное – Белый дом распорядился закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Это нужно, чтобы "укрепить национальную безопасность США", поскольку диппредставительство РФ расположено "поблизости от одной из баз подводных лодок и компании Boeing", признались в Вашингтоне.
Так что отравление Сергея Скрипаля и его дочери на самом деле никого не волнует. За этот повод уцепились, чтобы решить свои проблемы. И никто потом не удивится, если окажется, что покушения вообще не было.
Тем временем Москва готовит ответ странам, поддержавшим Лондон и Вашингтон в этой истерии. "Сюрприз", как сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, преподнесут в четверг. Заинтриговала.
Умер основатель МММ Мавроди
Скандальный бизнесмен скончался в московской больнице
Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России
Лидеры двух стран проигнорировали катастрофу в ТЦ "Зимняя вишня"
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина