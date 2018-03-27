"Дело Скрипаля": какие страны не имеют права голоса

Решение выслать российских послов показало, кто в мире способен отстаивать собственные взгляды, а кто действует по указке

Час истины пробил. Реакция стран на "дело Скрипаля" четко продемонстрировала, кто кому хозяин в этом мире. Проявить самостоятельность дерзнули немногие. Турция, Австрия, Словакия и Новая Зеландия объявили, что не намерены следовать за США и европейскими странами и высылать российских дипломатов.

Как заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг, Анкара не собирается портить отношения с Москвой ради Лондона. "Кризис с бывшим агентом касается отношений РФ и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой. Турция не планирует принимать никаких решений по отношению к РФ в этой связи. У нас хорошие отношения с Россией", – приводит РИА "Новости" слова Боздага.

Аналогичных взглядов придерживается канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отметил, что не будет возражать против отзыва посла ЕС из России, но не в национальных интересах Вены рвать связи с Москвой. "Как нейтральная сторона мы не будем высылать дипломатов. Скорее, мы хотим быть строителями моста между Востоком и Западом и держать открытыми каналы переговоров с Россией", – написал Курц в Twitter.

Премьер Словакии Петер Пеллегрини напомнил своему парламенту, что британская сторона не предоставила фактов причастности России к отравлению Скрипаля. Без этого никакие меры и тем более высылка дипломатов невозможны.

Более того, в Новой Зеландии высылку дипломатов сочли ненужной мерой в данной ситуации. Такое допустимо, только если послы уличены в незаконной деятельности, а среди сотрудников дипмиссии РФ в Новой Зеландии шпионов нет, убеждены в стране.

Впрочем, это немногие государства в мире, имеющие свой взгляд на вещи и смелость его отстаивать. Большинство молча кивнули Лондону и Вашингтону и объявили о поддержке флешмоба по высылке дипработников РФ.

При этом поражают цифры. Германия, Польша, Канада и Франция решили выслать по 4 дипломата. Литва и Чехия – по 3. Дания, Италия, Австралия, Албания и Нидерланды – по 2, а Испания, Венгрия, Латвия, Румыния, Финляндия, Македония, Хорватия, Норвегия, Швеция и Эстония – по 1 человеку. Что это, как не показуха? Попытка потрафить одним и другим? Дескать, мы с вами, поэтому высылаем дипломатов, – это Лондону, но и с вами, поэтому высылаем так мало, чтобы не мешать налаженному сотрудничеству, – это Москве.

Во всей этой истории только трое в выигрыше. Британские власти – ведь их столько столиц послушались. Украина – по словам ее министра иностранных дел Павла Климкина, Киев давно готовил "подобный шаг", но ждал подходящего случая. И Вашингтон. Вот там уж разгулялись. Их меры затронули 60 человек: 48 сотрудников российской миссии в США и 12 дипломатов из постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. И самое важное – Белый дом распорядился закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Это нужно, чтобы "укрепить национальную безопасность США", поскольку диппредставительство РФ расположено "поблизости от одной из баз подводных лодок и компании Boeing", признались в Вашингтоне.

Так что отравление Сергея Скрипаля и его дочери на самом деле никого не волнует. За этот повод уцепились, чтобы решить свои проблемы. И никто потом не удивится, если окажется, что покушения вообще не было.

Тем временем Москва готовит ответ странам, поддержавшим Лондон и Вашингтон в этой истерии. "Сюрприз", как сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, преподнесут в четверг. Заинтриговала.