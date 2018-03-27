Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Британские листовки заинтересовали МИД РФ

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
продолжениеЛавров пригрозил Западу большими проблемами
От Запада потребовали обнародовать "доказательную базу" по делу Скрипаля

Предать гласности информацию, которую Лондон тайком показал представителям стран ЕС и США, потребовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. О том, что такое было, проболтался посол США в РФ Джон Хантсман. В интервью газете "КоммерсантЪ" он сообщил, что посольство Великобритании раздавало "распечатки", в которых содержались доказательства причастности Москвы к отравлению в Солсбери Сергея Скрипаля.

По словам Хантсмана, "не только США, но и многие другие страны смогли ознакомиться с собранными Великобританией доказательствами". Причем "картина была достаточно ясной", поэтому десятки стран приняли решение о высылке российских послов.

По теме

"Зачем столько слов, когда можно было бы просто ответить на вопрос: на основании каких доказательств США приняли решение о "виновности" России?" – возмутилась Захарова. "Если материалы были переданы странам ЕС и США, почему они не преданы гласности? А главное: почему решения приняты без какой-либо привязке к суду или следствию?" – написала она в Facebook.

Представитель российского дипведомства призвала Вашингтон и Лондон направить в МИД РФ "информацию, которую они рассылают друг другу в качестве доказательной базы". Десятки других стран, которые, по словам Хантсмана, также вошли в круг избранных, кому доверили информацию, тоже могли бы поделиться с остальными – что же это за секретный "обзор инцидента", доказывающий вовлеченность государства в страшное преступление.

Накануне около 20 стран заявили о солидарности с Великобританией и принятом в связи с этим решением выслать российских дипломатических работников. Ответных мер пока не последовало.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Найден надежный способ повысить пенсию

Правительство поддержит пожилых людей

Загитова была обречена на провал

Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей