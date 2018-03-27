Британские листовки заинтересовали МИД РФ
Предать гласности информацию, которую Лондон тайком показал представителям стран ЕС и США, потребовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. О том, что такое было, проболтался посол США в РФ Джон Хантсман. В интервью газете "КоммерсантЪ" он сообщил, что посольство Великобритании раздавало "распечатки", в которых содержались доказательства причастности Москвы к отравлению в Солсбери Сергея Скрипаля.
По словам Хантсмана, "не только США, но и многие другие страны смогли ознакомиться с собранными Великобританией доказательствами". Причем "картина была достаточно ясной", поэтому десятки стран приняли решение о высылке российских послов.
"Зачем столько слов, когда можно было бы просто ответить на вопрос: на основании каких доказательств США приняли решение о "виновности" России?" – возмутилась Захарова. "Если материалы были переданы странам ЕС и США, почему они не преданы гласности? А главное: почему решения приняты без какой-либо привязке к суду или следствию?" – написала она в Facebook.
Представитель российского дипведомства призвала Вашингтон и Лондон направить в МИД РФ "информацию, которую они рассылают друг другу в качестве доказательной базы". Десятки других стран, которые, по словам Хантсмана, также вошли в круг избранных, кому доверили информацию, тоже могли бы поделиться с остальными – что же это за секретный "обзор инцидента", доказывающий вовлеченность государства в страшное преступление.
Накануне около 20 стран заявили о солидарности с Великобританией и принятом в связи с этим решением выслать российских дипломатических работников. Ответных мер пока не последовало.
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