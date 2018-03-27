Захарова пригрозила Западу за агрессию
"В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерово, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях", – отметила она в Facebook.
А россияне "всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Слова соболезнования прозвучали, однако на деле Запад проявил "ничем не обоснованную агрессию", добавила Захарова. Но, хоть и трудно в такое поверить, "забыть это будет трудно", предупредила она.
Ранее, через сутки после ЧП в Кемерово нужные слова, наконец, подобрала премьер Британии Тереза Мэй. При этом она выразила искреннее удовлетворение изоляцией России.
А до этого глава правительства Соединенного Королевства, как и президент США Дональд Трамп, проигнорировали трагедию в России. Слова соболезнования выразили только послы этих стран.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Трагедия унесла жизни 67 человек, в том числе десятки детей.
На следующий день 16 стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и несколько других объявили о высылке 100 российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В МИД РФ сразу заявили, что реакция Москвы будет зеркальной.
"По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в США, в частности в Сиэтле", – пообещала Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
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