Захарова пригрозила Западу за агрессию

Трагедия в Кемерово показала истинное лицо заграничных политиков, заявила официальный представитель МИД РФ

"В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерово, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях", – отметила она в Facebook.



А россияне "всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Слова соболезнования прозвучали, однако на деле Запад проявил "ничем не обоснованную агрессию", добавила Захарова. Но, хоть и трудно в такое поверить, "забыть это будет трудно", предупредила она.

Ранее, через сутки после ЧП в Кемерово нужные слова, наконец, подобрала премьер Британии Тереза Мэй. При этом она выразила искреннее удовлетворение изоляцией России.

А до этого глава правительства Соединенного Королевства, как и президент США Дональд Трамп, проигнорировали трагедию в России. Слова соболезнования выразили только послы этих стран.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Трагедия унесла жизни 67 человек, в том числе десятки детей.

На следующий день 16 стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и несколько других объявили о высылке 100 российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В МИД РФ сразу заявили, что реакция Москвы будет зеркальной.

"По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в США, в частности в Сиэтле", – пообещала Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".