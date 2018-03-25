Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В кемеровском торговом центре сгорели люди

Фото:vk.com/id447943811
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" не могут потушить в течение нескольких часов. В области введен режим ЧП

По рассказам очевидцев, пожар начался на четвертом этаже, где находятся детский игровой центр и кинотеатр. Дым от пожара, которым охвачены три этажа четырехэтажного здания, виден в других районах города.

Из ТРЦ были спасены и эвакуированы, по последним данным, около 120 человек. Кто-то спасся самостоятельно – на появившихся в Сети видеозаписях с места происшествия видны люди, выпрыгивающие из окон. 

К 22 часам по местному времени (18:00 мск) спасатели и полицейские устанавливают местонахождение 35 человек, которые могли находиться в горящем здании "Зимней вишни" и не вышли на связь с родными. Среди них 19 детей и шестеро взрослых.

Возле кинотеатра на четвертом этаже были обнаружены тела пяти человек:  троих детей, женщины и мужчины. По информации Telegram-канала Mash, они были найдены возле эвакуационной лестницы. Люди пытались выбраться из горящего здания, но задохнулись в дыму.

К 17:30 мск количество пострадавших составило 32 человека, 30 из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. 

На третьем этаже ТРЦ располагался контактный зоопарк, в котором было около 200 животных. Все они погибли.

В тушении пожара задействовано 15 пожарных расчетов. "Ведутся работы по ликвидации пожара, брошены все силы, какие возможно", – сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС.

Остановить огонь долгое время не удавалось, площадь возгорания увеличилась с 500 до 1500 квадратных метров. Категория сложности пожара была повышена со второй до третьей.

К 20 часам по местному времени в здании частично обрушилась кровля и межэтажные перекрытия.

Глава МЧС России Владимир Пучков объявил, что в Кемеровской области вводится режим чрезвычайного положения.  Он сообщил, что группировка по тушению пожара продолжается; есть "риски взрывов и другие опасности".

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Евросоюз вышел на тропу войны с Москвой

Брюссель отзывает своего представителя

Кошельки россиян наполнятся реальными деньгами

В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей