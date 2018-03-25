В кемеровском торговом центре сгорели люди

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" не могут потушить в течение нескольких часов. В области введен режим ЧП

По рассказам очевидцев, пожар начался на четвертом этаже, где находятся детский игровой центр и кинотеатр. Дым от пожара, которым охвачены три этажа четырехэтажного здания, виден в других районах города.

Из ТРЦ были спасены и эвакуированы, по последним данным, около 120 человек. Кто-то спасся самостоятельно – на появившихся в Сети видеозаписях с места происшествия видны люди, выпрыгивающие из окон.

К 22 часам по местному времени (18:00 мск) спасатели и полицейские устанавливают местонахождение 35 человек, которые могли находиться в горящем здании "Зимней вишни" и не вышли на связь с родными. Среди них 19 детей и шестеро взрослых.



Возле кинотеатра на четвертом этаже были обнаружены тела пяти человек: троих детей, женщины и мужчины. По информации Telegram-канала Mash, они были найдены возле эвакуационной лестницы. Люди пытались выбраться из горящего здания, но задохнулись в дыму.



К 17:30 мск количество пострадавших составило 32 человека, 30 из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

На третьем этаже ТРЦ располагался контактный зоопарк, в котором было около 200 животных. Все они погибли.

В тушении пожара задействовано 15 пожарных расчетов. "Ведутся работы по ликвидации пожара, брошены все силы, какие возможно", – сообщили РИА Новости в областном управлении МЧС.

Остановить огонь долгое время не удавалось, площадь возгорания увеличилась с 500 до 1500 квадратных метров. Категория сложности пожара была повышена со второй до третьей.

К 20 часам по местному времени в здании частично обрушилась кровля и межэтажные перекрытия.

Глава МЧС России Владимир Пучков объявил, что в Кемеровской области вводится режим чрезвычайного положения. Он сообщил, что группировка по тушению пожара продолжается; есть "риски взрывов и другие опасности".