Названа версия пожара в "Зимней вишне"
Пожар, практически уничтоживший кемеровский ТРЦ и ставший причиной смерти минимум пяти человек, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем: по одной из версий, под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик.
"Очаг – батутная комната. Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка, это предварительная версия, вот в этой батутной, воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох", – сообщил журналистампервый заместитель губернатора Кемеровской области Чернов.
Очевидцы сразу говорили, что пожар начался с четвертого этажа, где располагались детские игровая площадка и кинотеатр.
К настоящему времени известно о пяти погибших, 32 человека пострадали, еще 35 считаются пропавшими без вести.
Президенту России доложили о трагедии в Кемерово.
"Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Президент дал поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым.
Евросоюз вышел на тропу войны с Москвой
Брюссель отзывает своего представителя
Кошельки россиян наполнятся реальными деньгами
В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина