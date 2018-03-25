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Названа версия пожара в "Зимней вишне"

Фото: Данил Айкин/ТАСС
продолжениеПоявились списки пострадавших при пожаре в Кемерово
Торгово-развлекательный центр в Кемерово мог сгореть из-за детской шалости

Пожар, практически уничтоживший кемеровский ТРЦ  и ставший причиной смерти минимум пяти человек, мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем: по одной из версий, под ребенком в игровой комнате загорелся поролоновый шарик.

"Очаг – батутная комната. Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка, это предварительная версия, вот в этой батутной, воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох", – сообщил журналистампервый заместитель губернатора Кемеровской области Чернов.

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Очевидцы сразу говорили, что пожар начался с  четвертого этажа, где располагались детские игровая площадка и кинотеатр.

К настоящему времени известно о пяти погибших, 32 человека пострадали, еще 35 считаются пропавшими без вести.

Президенту России доложили о трагедии в Кемерово.

"Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Президент дал поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым.

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