Появились списки пострадавших при пожаре в Кемерово

Более 30 человек, спасенных и спасшихся из горящего ТРЦ, обратились к врачам

В воскресенье в центре Кемерово, на проспекте Ленина, загорелся торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня".

Пожар, которому была присвоена третья категория сложности, практически уничтожил четырехэтажное здание. По предварительной версии, причиной пожара могла стать детская шалость – в батутной комнате из-за неосторожного обращения с зажигалкой или спичками загорелся бассейн с поролоновыми шариками.

Сообщается о пяти погибших: трое женщин, мужчина и ребенок задохнулись в дыму, пытаясь выбраться из горящего здания.

Более 30 человек обратились за медицинской помощью. Пятый канал опубликовал предварительные списки пострадавших.

Следователи установили основного собственника ТРЦ. Выяснилось, что пожарный надзор не проверял "Зимнюю вишню", поскольку ТРЦ является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы.

Заведено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы, сообщает РИА Новости.

К настоящему времени пожар полностью локализован. Следователи проверяют информацию о 35 людях, пропавших во время пожара, о которых сообщили родственники.