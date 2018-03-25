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ТЦ в Кемерово превратился в газовую камеру во время пожара

Фото: Данил Айкин/ТАСС
продолжениеТЦ "Зимняя вишня" загорелся во второй раз
Двери кинозала, где погибшие дети смотрели мультик, оказались заблокированы

Во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" , дети, находившиеся в кинотеатре оказались в огненной ловушке – все двери в зале были блокированы и они не могли выбраться наружу.  

Сгоревший развлекательный комплекс работал с нарушениями, сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

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Его слова подтвердили и очевидцы. Оказавшиеся на месте трагедии люди рассказывали, что в начале пожара, сигнализация не сработала. Посетители просто не знали о случившемся. 

По неподтвержденным данным, в кинотеатре на момент трагедии был целый класс. Детей из близлежащей деревни привезли отметить начало каникул. В качестве сопровождающих с ними был классный руководитель и двое родителей. Правда, взрослые успели спастись, потому что решили не смотреть детский фильм и гуляли по ТЦ. 

Работы в сгоревшей "Зимней вишне" продолжаются. Погибли 37 человек, еще 40 числятся без вести пропавшими. По данным источников в экстренных службах шансов на спасение у них  почти нет. 

"Маловероятно, что будут обнаружены выжившие. Выжить в таких условиях невозможно. Помещения заполнены густым черным дымом", – приводит слова источника Mash.

Причин пожара рассматривается несколько: проблемы с проводкой, поджог или неосторожное обращение с огнем одного из посетителей. 

Марина МОНРО
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