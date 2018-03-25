При пожаре в Кемерово погибли десятки людей

Среди погибших и пострадавших много детей

Спасатели продолжают поиски погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня". Без вести пропали 69 человек, 40 из них – дети. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает РИА "Новости".

Количество жертв, по данным источника "Интерфакса" выросло до 40. Тринадцать человек спасатели нашли, разбирая обломки сгоревшего кинотеатра. По их словам, тела жутко обезображены.

Семерых детей нашли около эвакуационного выхода на 4-м этаже. Ранее сообщалось о 20 погибших.

Правоохранители ведут опросы собственников здания, которые были во время пожара в торговом центре.

