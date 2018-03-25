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При пожаре в Кемерово погибли десятки людей

Фото: Данил Айкин/ТАСС
продолжениеТЦ в Кемерово превратился в газовую камеру во время пожара
Среди погибших и пострадавших много детей

Спасатели продолжают поиски погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня". Без вести пропали 69 человек, 40 из них – дети. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает РИА "Новости".

Количество жертв, по данным источника "Интерфакса" выросло до 40. Тринадцать человек спасатели нашли, разбирая обломки сгоревшего кинотеатра. По их словам, тела жутко обезображены. 

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Семерых детей нашли около эвакуационного выхода на 4-м этаже. Ранее сообщалось о 20 погибших. 

Правоохранители ведут опросы собственников здания, которые были во время пожара в торговом центре. 

Марина МОНРО
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