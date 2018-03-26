Десятки спасателей занимаются борьбой с огнем и поиском людей

Как стало известно из переговоров спасателей МЧС, поиск людей в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово оказался осложнен из-за того, что огонь до сих пор не удалось ликвидировать. Сообщается, что в некоторым местах возникло повторное возгорание.

В частности, по данным телеграм-канала Mash, новый очаг возгорания был обнаружен на третьем этаже. Кроме того, на верхних этажах ТЦ загорелся утеплитель, передает телеграм-канал Life Shot. Огонь перекинулся с третьего на четвертый этаж.

Пройти дальше специалистам мешает плотный черный дым. По некоторым данным, двое пожарных погибли во время операции по спасению.

Отметим, ранее представитель оперативного штаба на месте пожара в торговом центре рассказывал о том, что число жертв может достичь 70 человек. "Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала", – цитирует его "Интерфакс".