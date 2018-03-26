Очевидцы трагедии в Кемерове рассказали жуткие подробности
Посетители ТЦ "Зимняя вишня", присутствовавшие там при начале пожара рассказали подробности.
Сумевшие спастись посетители сообщил, что по-началу даже никто ничего не понял, так как пожарная сигнализация не сработала. Люди осознали, что, что-то не то, только в момент, когда здание заволокло черным дымом.
"Нас было человек десять в бассейне. Нам крикнули: "Бегите" и мы даже одеться не успели, только из шкафчиков одежду похватали. Выбежали на крышу. Один мужчина начал паниковать, предлагал прыгать вниз, потому что крыша скоро обвалиться. Но я попросила его прекратить паниковать. Минут 40 мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли, но никто не приходил. Только потом нас спасли пожарные", – цитирует сайт "Комсомольская правда" одну из свидетельниц.
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