Очевидцы трагедии в Кемерове рассказали жуткие подробности

Люди ждали помощи более 40 минут

Посетители ТЦ "Зимняя вишня", присутствовавшие там при начале пожара рассказали подробности.

Сумевшие спастись посетители сообщил, что по-началу даже никто ничего не понял, так как пожарная сигнализация не сработала. Люди осознали, что, что-то не то, только в момент, когда здание заволокло черным дымом.

"Нас было человек десять в бассейне. Нам крикнули: "Бегите" и мы даже одеться не успели, только из шкафчиков одежду похватали. Выбежали на крышу. Один мужчина начал паниковать, предлагал прыгать вниз, потому что крыша скоро обвалиться. Но я попросила его прекратить паниковать. Минут 40 мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли, но никто не приходил. Только потом нас спасли пожарные", – цитирует сайт "Комсомольская правда" одну из свидетельниц.

