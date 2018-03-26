Число жертв пожара в Кемерово растет

По количеству погибших пожар в ТЦ "Зимняя вишня" – один из четырех крупнейших за 100 лет

В одном из залов кинотеатра в торговом центре обнаружены тела еще 14 погибших. Число жертв достигло 55 человек. Об этом сообщил источник в оперативном штабе на месте происшествия. По его словам, на третьем и четвертом этажах продолжается разбор завалов.

О 53 погибших, ссылаясь на данные, приведенные оперативным штабом, информировал телеканал "Россия 24".

Ранее говорилось о 51 жертве. Спасатели выносят тела погибших из здания, писал телегам-канал Mash.

Оперативный штаб на месте происшествия сообщил, что "12 пострадавших находятся в больницах", из них двое тяжелых – ребенок и взрослый. Амбулаторная помощь оказана 36 пострадавшим.

Они находятся в состоянии средней тяжести", рассказали РИА "Новости" в местном департаменте здравоохранения.

"Остается 16 человек пропавших без вести, согласно заявлениям родственников", – сообщил в понедельник, 26 марта, во время совещания глава МЧС РФ Владимир Пучков. По его словам, "самое сложное сейчас – работа на участках двух кинозалов, там полностью обрушился потолок и помещения ушли на третий этаж".

Глава МЧС потребовал до 18:00 по местному (14:00 по московскому) времени завершить первый этап поисков. В некоторые помещения горящего торгового центра спасатели войти не могут, отметил Пучков. "Внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры", – пояснил он.

Кемеровский пожар – один из пяти крупнейших за 100 лет по числу жертв наряду с такими ЧП, как в общежитии РУДН в Москве в 2003 г.,(44 жертвы), в самарском УВД в 1999 г. (57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевской в Краснодарском крае в 2007 г. (63 жертвы), и в клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 г. (153 жертвы).

Открытое горение в торговом центре ликвидировано. Продолжается проливка участков обрушения, так как остаются отдельные очаги тления. Начался разбор завалов.

Из-за сильной загазованности и высоких температур на отдельных участках работы на месте пожара осложнены, сообщает кузбасский главк МЧС России.

Работы по ликвидации крупнейшего возгорания в торгово-развлекательном центре в Кемерово идут 14 часов. Их ведут более 500 сотрудников МЧС России, в том числе группировки Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, Сибирского регионального центра, подразделения Новокузнецкого, Кемеровского и Прокопьевского ВГСО, а также сотрудники Главного управления МЧС России по Кемеровской области и подчиненных подразделений.

Для процедуры опознания доставлены 19 тел.

Некоторые погибшие при пожаре дети приехали с учительницей праздновать начало весенних каникул, рассказали РИА "Новости" в школе №1 поселка Трещевский Кемеровской области.