Охваченные ужасом дети прыгали из окон «Зимней вишни»

Пожар в кемеровском торговом центре тушили 19 часов

Кадры, где 11-летний мальчик падает из окна четвертого этажа, пытаясь спастись, публикует телеграм-канал LIFE SHOT. Сначала подросток держится за подоконник, но затем срывается и пролетев два этажа падает на козырек над входом в здание.

Сейчас он находится в реанимации, его ввели в состояние искусственной комы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах. У мальчика многочисленные переломы и травмы.

По предварительным данным, родители ребенка числятся пропавшими без вести. В больницу обратились его бабушки, пишет LIFE SHOT.

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово загорелся днем 25 марта. Число жертв трагедии, по последним данным, возросло до 53 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Как сообщалось ранее, пожар уже ликвидирован. На борьбу с огнем потребовалось 19 часов. Тем временем в МВД заявили, что пять человек, которые числились пропавшими без вести, найдены живыми. Их не было на месте трагедии.





