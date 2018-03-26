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Украинцы потешаются над пожаром в ТЦ "Зимняя вишня"

Фото: Данил Айкин/ТАСС
продолжениеРоссийские звезды шокированы случившимся в Кемерово
Некоторые интернет-пользователи из Незалежной с радостью восприняли новость о ЧП в Кемерово

Их не смутило даже то, что погибли десятки человек, среди которых были дети. 

Один из таких – yinkirsi – выставил Twitter известную картинку-мем с собакой в горящем доме, пьющей чай и говорящей "This is fine" ("Так сойдет"), подписав ее словами "Чё там у хохлов" и назвав пост "Репортаж из Кемерово", цитирует РИА ФАН.

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Несколько соотечественников подключились к "шутке". Под ней стоит 82 отметки "нравится".

 "У хохлов попкорн заканчивается!" – написал "юморист" Дмитрий Олейник.

"Хорошей новостью" назвал трагедию некий Луганский.

Короткие " Йобобо. УхУхаха" и кучу смайликов разместил Oleksa Dovbenь.

Позже yinkirsi (видимо, никак не мог успокоиться) добавил: "Хороший вечер, годный. Полсотни дохлых русликов и, вероятно, в итоге будет еще больше, может под сотню. За такое дело надо накатить". После чего пожелал "всем сгореть, утонуть и провалиться в яму". 

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Он унес жизни, по разным данным, от 48 до 51 человека. Среди жертв много детей. 


Чтобы спастись от огня, многие посетители центра в отчаянии выпрыгивали из окон. 

На всей территории Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации. 

Фоторепортаж
Очевидцы трагедии в Кемерове рассказали жуткие подробности
Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Данил Айкин/ТАСС
Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Данил Айкин/ТАСС
Яна ЕГОРОВА
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