Некоторые интернет-пользователи из Незалежной с радостью восприняли новость о ЧП в Кемерово

Их не смутило даже то, что погибли десятки человек, среди которых были дети.

Один из таких – yinkirsi – выставил Twitter известную картинку-мем с собакой в горящем доме, пьющей чай и говорящей "This is fine" ("Так сойдет"), подписав ее словами "Чё там у хохлов" и назвав пост "Репортаж из Кемерово", цитирует РИА ФАН.

Несколько соотечественников подключились к "шутке". Под ней стоит 82 отметки "нравится".

"У хохлов попкорн заканчивается!" – написал "юморист" Дмитрий Олейник.

"Хорошей новостью" назвал трагедию некий Луганский.

Короткие " Йобобо. УхУхаха" и кучу смайликов разместил Oleksa Dovbenь.

Позже yinkirsi (видимо, никак не мог успокоиться) добавил: "Хороший вечер, годный. Полсотни дохлых русликов и, вероятно, в итоге будет еще больше, может под сотню. За такое дело надо накатить". После чего пожелал "всем сгореть, утонуть и провалиться в яму".

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Он унес жизни, по разным данным, от 48 до 51 человека. Среди жертв много детей.

Чтобы спастись от огня, многие посетители центра в отчаянии выпрыгивали из окон.



На всей территории Кемеровской области введен режим чрезвычайной ситуации.