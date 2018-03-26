Российские звезды шокированы случившимся в Кемерово
На пожар в Кемерово обратили внимание звезды шоу-бизнеса, которые в своих аккаунтах поддержали родственников пострадавших.
Певец Александр Розенбаум выразил свои соболезнования в Сети. Композитор узнал об инциденте во время поездки. Сидя в поезде Розенбаум записал видеообращение, в котором признался, что пожар является масштабной катастрофой, а также поддержал пожарных и сотрудников МЧС.
"Давайте родные, держитесь там", – сказал Александр на своей странице в Instagram.
Также не осталась в стороне и певица Ольга Бузова. В своем аккаунте она выставила фото горящей свечи на черном фоне в память о жертвах. Бузова напомнила своим фанатам, что для пострадавших в пожаре начинается сбор крови.
Певец Николай Басков считает, что к трагедии привела "полная безответственность, пофигизм и безалаберность".
Вокалистка Юлия Началова призналась, что произошедшее стало для нее личной трагедией, от которой "перехватывает дыхание".
Сергей Лазарев также не остался равнодушным и призвал телевидение лучше освещать события в ТЦ "Зимняя вишня".
Пользователи в комментариях поддержали звезд и также выразили свои соболезнования, однако на балерину Анастасию Волочкову они набросились с гневом. Их взбесило, что она выложила в Сеть смешные записи, совсем не относящиеся к трагедии. Некоторые написали, что отписываются от ее аккаунта, так как она игнорирует пожар в Кемерово.
Напомним, в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. В результате, по последним данным, погибло 53 человека, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Евросоюз вышел на тропу войны с Москвой
Брюссель отзывает своего представителя
Кошельки россиян наполнятся реальными деньгами
В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина