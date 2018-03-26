Российские звезды шокированы случившимся в Кемерово

Страшная трагедия не оставила равнодушных

На пожар в Кемерово обратили внимание звезды шоу-бизнеса, которые в своих аккаунтах поддержали родственников пострадавших.

Певец Александр Розенбаум выразил свои соболезнования в Сети. Композитор узнал об инциденте во время поездки. Сидя в поезде Розенбаум записал видеообращение, в котором признался, что пожар является масштабной катастрофой, а также поддержал пожарных и сотрудников МЧС.

"Давайте родные, держитесь там", – сказал Александр на своей странице в Instagram.

Также не осталась в стороне и певица Ольга Бузова. В своем аккаунте она выставила фото горящей свечи на черном фоне в память о жертвах. Бузова напомнила своим фанатам, что для пострадавших в пожаре начинается сбор крови.

Певец Николай Басков считает, что к трагедии привела "полная безответственность, пофигизм и безалаберность".

Вокалистка Юлия Началова призналась, что произошедшее стало для нее личной трагедией, от которой "перехватывает дыхание".

Сергей Лазарев также не остался равнодушным и призвал телевидение лучше освещать события в ТЦ "Зимняя вишня".

Пользователи в комментариях поддержали звезд и также выразили свои соболезнования, однако на балерину Анастасию Волочкову они набросились с гневом. Их взбесило, что она выложила в Сеть смешные записи, совсем не относящиеся к трагедии. Некоторые написали, что отписываются от ее аккаунта, так как она игнорирует пожар в Кемерово.

Напомним, в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. В результате, по последним данным, погибло 53 человека, еще 16 числятся пропавшими без вести.