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Охранник ТЦ "Зимняя вишня" отключил сигнализацию при пожаре

продолжениеПоявилось видео начала страшного пожара в Кемерово
Решается вопрос о его задержании

Сотрудник ЧОП, который находился в ТЦ "Зимняя вишня" в момент трагедии, при получении сигнала о пожаре лично отключил систему оповещения в здании.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что сейчас решается вопрос о задержании охранника, передает РИА "Новости".

В настоящий момент известно о 64 погибших и десятках пострадавших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По факту ЧП заведены уголовные дела по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Вести дело будет Следственный комитет России. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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