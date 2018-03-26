Появилось видео начала страшного пожара в Кемерово

Огонь моментально охватил павильоны

Момент возгорания в торговом центре "Зимняя вишня", который впоследствии перерос в масштабную катастрофу, запечатлела камера видеонаблюдения.

На видео видно, как огонь стремительно захватывает внутреннее пространства, заставляя посетителей в панике бежать к выходу. При этом здание наполняется густым дымом, который полностью закрывает обзор.

Видео опубликован на канале YouTube "Ваш Город. Новокузнецк".

"На первый взгляд, кажется, что огонь распространился на большой территории буквально за несколько секунд. Позже стало известно, что из ролика вырезали 3,5 минуты – это заметно, если присмотреться", – говорится в описании к видео.

Очаг возгорания, как стало известно, находился на четвертом, последнем, этаже здания. Там располагались детская зона и кинотеатр. В тот момент, когда началось возгорание, в ТЦ было многолюдно, поскольку в воскресенье многие местные жители решили пройтись по магазинам или сходить в кино



В связи с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Генеральная прокуратура России проведет проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры. Такое поручение дал первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман, цитирует FlashNord пресс-службу ведомства.