Трагедию в Кемерово сочли несерьезной

Странное поведение журналистов вызвало вопросы

О том, какая трагедия развернулась в Кемерово, многие россияне узнали только утром в понедельник, 26 марта. И дело не в том, что в выходные большинство предпочитает отдыхать вдали от телевизора. Скорее, наоборот. Просто федеральные телеканалы буквально проигнорировали новость о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Не изменили сетку вещания, не прерывали экстренными включениями развлекательные передачи. В лучшем случае – бегущая строка на краю телеэкрана да короткие сообщения во время редких воскресных новостных выпусков.

А ведь в регионах "Первый канал" и "Россия 1" зачастую не только единственные телеканалы с устойчивым сигналом, это в прямом смысле – рупор Москвы. Нет сообщения – нет события.

В Москве же люди, в прямом смысле ответственные за глобальный информационный фон в стране, решили, что ситуация в Кемерово не достойна всеобщего внимания. То ли не захотели шевелиться – куда проще гнать в эфир записанную передачу, чем прямые включения. То ли, как предположил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, не прониклись масштабом трагедии.

"Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе", – цитирует Пескова РБК. Он, кстати, отверг все обвинения, что именно Кремль диктует журналистам федеральных СМИ, что и как освещать. "Что касается запрета на плохие новости – полный абсурд", – подчеркнул Песков.

В результате, обращает внимание радиостанция "Говорит Москва", по "Первому каналу" воскресным вечером шел художественный фильм "Жизнь Пи", на НТВ – картина "Петрович", по "РЕН ТВ" – сюжет об Институте Вавилова. Даже в большой новостной программе "Воскресное время" на "Первом" пожару в Кемерово уделили 3,5 минуты. И то под самый занавес, на 49-й минуте эфира.

Что интересно, не только федеральные тяжеловесы не смогли или не захотели освещать в воскресенье пожар, где погибло столько детей. Тема оказалась неинтересна многочисленным интернет-медиа, в том числе местным. "Простые хорошие ребята с канала "Nemagia”, которые прославились срачем с Тиньковым, битвой со страпонами и … от Басты. Вот эти "новые медиа", новая остросоциальная "живая" журналистика. Она, …, где?" – обратил внимание публицист Сергей Минаев. "Это же местные кемеровские ребята? Где их стримы с места события?" – написал он в своем Telegram-канале.

Конечно, кто же знал, что погибших будет столько. Точнее, кто знал, что новости о пожаре в Кемерово будут собирать столько кликов, – а ведь современные медиа, как мы понимаем, заточены именно на это.