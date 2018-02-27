Якубович нашел виновных в скандале вокруг него
Леонид Якубович наконец-то отреагировал на шумиху, которая поднялась из-за его фразы про "шизофрению на "Поле чудес". По словам телеведущего, виноваты в этом скандале недобросовестные журналисты.
"В мире много происходит плохого и хорошего. Чтобы писать об этом, надо глубоко разбираться в своей теме, надо быть журналистом. А для того чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо", – сказал Якубович.
Он также высказал сожаление о том, что даже солидные издания в погоне за сенсацией перепечатывают утки, не проверяя информацию. Из-за этого, по его словам, теряется доверие к печатному слову.
Обратиться к первоисточнику кто-то догадался только к вечеру.
"Я рад, что хотя бы в этой ситуации разобрались и поняли, что имелось в виду. Хотя завтра ведь найдется новый повод, тут я не обольщаюсь", – заявил телеведущий.
Ранее его поддержал генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко, стоявший у истоков телешоу "Поле чудес".
"Я думаю, что Лёню просто неправильно поняли, он относится с большим уважением и любовью к участникам", – заметил он, уточнив, что в начале пути никто даже подумать не мог, что программа превратится в национальное теледостояние.
Канцлер Австрии бросил Европе российскую перчатку
Первый зарубежный визит Курц совершает в Москву
В России стартовали "альтернативные" Игры-2018
Отстраненные от Олимпиады в Пхёнчхане спортсмены поборются за награды на родине
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Полковник Трошев рассказал о произошедшем в Сирии 7 февраля
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина