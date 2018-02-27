Телеведущий объяснил, что имел в виду в своем высказывании о шизофрении на "Поле чудес", и отругал журналистов

Леонид Якубович наконец-то отреагировал на шумиху, которая поднялась из-за его фразы про "шизофрению на "Поле чудес". По словам телеведущего, виноваты в этом скандале недобросовестные журналисты.

"В мире много происходит плохого и хорошего. Чтобы писать об этом, надо глубоко разбираться в своей теме, надо быть журналистом. А для того чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо", – сказал Якубович.

Он также высказал сожаление о том, что даже солидные издания в погоне за сенсацией перепечатывают утки, не проверяя информацию. Из-за этого, по его словам, теряется доверие к печатному слову.

Обратиться к первоисточнику кто-то догадался только к вечеру.

"Я рад, что хотя бы в этой ситуации разобрались и поняли, что имелось в виду. Хотя завтра ведь найдется новый повод, тут я не обольщаюсь", – заявил телеведущий.



Ранее его поддержал генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко, стоявший у истоков телешоу "Поле чудес".

"Я думаю, что Лёню просто неправильно поняли, он относится с большим уважением и любовью к участникам", – заметил он, уточнив, что в начале пути никто даже подумать не мог, что программа превратится в национальное теледостояние.