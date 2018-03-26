Тулееву помешала приехать на пожар забота

Вот только неясно, о ком

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отсутствовал на месте пожара в торговом центре в Кемерово по уважительной причине: он следовал рекомендации главы МЧС России Владимира Пучкова. Об этом рассказала руководитель отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Лариса Деменева.

"На брифинге Пучков сказал, что это была его просьба, потому что там и так был затруднен подъезд к месту ЧП. Поэтому был очень малый круг официальных лиц, чтобы не мешать работе", – пояснила Деменева радиостанции "Говорит Москва".

Брифинг в администрации Кемеровской области действительно был. В нем принимали участие Пучков, Тулеев, представители оперативного штаба по ликвидации последствий пожара. Вот только он состоялся ночью, когда Пучков уже лично прибыл в Кемерово. Пожар же начался днем, и к уже к вечеру стали понятны огромные масштабы бедствия.

"Скорые", пожарные машины и в самом деле могли помешать проезду губернаторского кортежа. Вариант же пройти несколько десятков метров пешком, видимо, вообще, не рассматривался местной администрацией. Так ведь можно было угодить под горячую руку разъяренных и убитых горем родителей, дети которых оказались внутри горящего здания по чьей-то халатности. Да и вообще ситуация там была буквально раскаленная, страшно, опасно, а тут государственный муж, в руках которого забота о целом регионе, – зачем рисковать и ехать на место, когда можно рулить из кабинета.

Впрочем, есть еще версия. По данным Telegram-канала Аkitilop, губернатор области слишком болен и не передвигается самостоятельно: "Все в регионе знают, что Тулеев уже не транспортабелен".

В любом случае какова голова, такова и вся рыба. Заместитель Тулеева по здравоохранению Валерий Цой не стал прерывать воскресный отдых из-за пожара в ТЦ. Он находился за городом и забеспокоился только тогда, когда счет погибших и пострадавших пошел на десятки. Как пишет Telegram-канал Mash, на месте трагедии чиновник появился лишь в 5:30 утра.

В настоящий момент (12:00 мск) известно о 64 погибших и десятках пострадавших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. По факту ЧП заведены уголовные дела по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Вести дело будет Следственный комитет России. Оперативники из Москвы уже выехали на место.