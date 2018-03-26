Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России

Трамп и Мэй проигнорировали трагедию в России
Послы США и Великобритании, несмотря на серьезные политические разногласия с Россией, не остались в стороне от трагедии в Кемерово и выразили свои соболезнования. Их примеру, однако, не последовали официальные лица двух стран.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который моментально реагирует на каждое происшествие в своем Twitter, на пожар в Кемерово не обратил внимания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также предпочла проигнорировать трагедию в России.
Генеральный секретарь Европы Турбьерн Ягланд признался, что потрясен произошедшем в Кемерово.
"Мы думаем обо всех невинных людях, пострадавших от этой катастрофы, о жертвах, их семьях и друзьях. Слова не могут описать боль, которую испытывают многие люди", – цитирует его РИА "Новости".
Он принес соболезнования от имени всего Совета Европы.
В Twitter-аккаунтах посольств, расположенных в нашей стране, слова поддержки родственникам погибших написали дипломаты Лори Бристоу и Джон Хантсман.
Посол Лори Бристоу: "Мои мысли сейчас с семьями и друзьями тех, кто пострадал от ужасного пожара в торговом центре в #Кемерово. Я приношу искренние соболезнования всем тем, кто потерял родных, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим."— UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 26 марта 2018 г.
Посол Хантсман: От всего посольства и от себя лично я выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв ужасной трагедии, произошедшей вчера в #Кемерово. Скорбим.— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 26 марта 2018 г.
Отношения между странами обострились из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти обвиняют в случившемся Москву, что якобы нервно-паралитическое вещество принадлежит России. Однако никаких доказательств не представлено до сих пор. В Кремле неоднократно опровергали эти сообщения и называли их клеветой.
Из Великобритании были высланы 23 российских
дипломата. МИД РФ 17 марта объявил об ответных мерах и также отправил 23
сотрудника посольства Британии на родину.
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