Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России

Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп и Мэй проигнорировали трагедию в России

Фото: Данил Айкин/ТАСС
продолжениеВ Кемеровской области объявлен траур
Лидеры двух стран проигнорировали катастрофу в ТЦ "Зимняя вишня"

Послы США и Великобритании, несмотря на серьезные политические разногласия с Россией, не остались в стороне от трагедии в Кемерово и выразили свои соболезнования. Их примеру, однако, не последовали официальные лица двух стран.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который моментально реагирует на каждое происшествие в своем Twitter, на пожар в Кемерово не обратил внимания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также предпочла проигнорировать трагедию в России.

Генеральный секретарь Европы Турбьерн Ягланд признался, что потрясен произошедшем в Кемерово.

"Мы думаем обо всех невинных людях, пострадавших от этой катастрофы, о жертвах, их семьях и друзьях. Слова не могут описать боль, которую испытывают многие люди", – цитирует его РИА "Новости".

Он принес соболезнования от имени всего Совета Европы.

В Twitter-аккаунтах посольств, расположенных в нашей стране, слова поддержки родственникам погибших написали дипломаты Лори Бристоу и Джон Хантсман.

Отношения между странами обострились из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти обвиняют в случившемся Москву, что якобы нервно-паралитическое вещество принадлежит России. Однако никаких доказательств не представлено до сих пор. В Кремле неоднократно опровергали эти сообщения и называли их клеветой.

Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. МИД РФ 17 марта объявил об ответных мерах и также отправил 23 сотрудника посольства Британии на родину.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Полиция ищет любовницу Скрипаля

О существовании у экс‐сотрудника ГРУ близкой подруги следователи узнали на днях из СМИ

Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России

Лидеры двух стран проигнорировали катастрофу в ТЦ "Зимняя вишня"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей