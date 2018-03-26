В Кемеровской области объявлен траур

Он продлится три дня, начиная со вторника

Такое решение после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово принял губернатор региона Аман Тулеев. Траур пройдет 27, 28 и 29 марта.

В это время на зданиях государственных учреждений приспустят флаги. Все запланированные культурно-развлекательные мероприятия будут отменены.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Заводском районе областной столицы произошел в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека.