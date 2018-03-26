У Галкина сдали нервы из-за пожара в Кемерово
Артист Максим Галкин выразил свои соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерово, а также отметил, что эту трагедию переживает вся его семья.
Галкин уверен, что в современном мире при развитых технологиях и больших возможностях обеспечения безопасности такой катастрофы быть не должно.
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"Техническая оснащенность и подготовка сотрудников на случай чрезвычайных ситуаций в местах скопления людей, да еще и детей, должна быть на первом месте, до вопросов заработка", – написал он на своей странице в Instagram.
Телеведущий считает, что все ответственные за безопасность должны выполнять свою работу. Максим даже предложил на государственном уровне проводить специальную программу по повышению навыков и знаний при действиях во время пожара.
"Если к этому не подойти системно, то "хромая лошадь" нашего русского "авось пронесет" будет всегда пересекать наш путь и забирать жизни", – добавил он.
При этом Галкин подчеркнул, что в результате подобных происшествий гибнут не только обычные люди, но и пожарные, и спасатели.
По мнению артиста, если Россия претендует на звание Великой Державы, то подобное в стране не должно происходить.
"Этих задохнувшихся и сгоревших детей на просмотре мультфильма уже не вернешь, так измените что-то, чтобы это никогда, НИКОГДА не повторилось", – потребовал телеведущий.
В своем эмоциональном обращении Максим еще раз принес глубокие соболезнования всем родным погибших.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека.
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