Жизнь погибших детей оценили в три миллиона
Три миллиона рублей пообещал выплатить за каждого пострадавшего в пожаре предприниматель Денис Штенгелов, совладелец ТЦ "Зимняя вишня", где накануне, 25 марта, вспыхнул пожар. По последним данным, трагедия унесла 64 жизни, в том числе детские. Из них опознаны только 15.
О намерениях бизнесмена, которому принадлежит чуть меньше половины площадей обугленного здания, сообщает Telegram-канал Mash. Штенгелов – владелец игровой комнаты и кинотеатра, где, по неподтвержденным данным, на момент трагедии был целый класс, который оказался в огненной ловушке.
Впрочем, есть предположения, что "Зимняя вишня" в Кемерово всецело принадлежит Денису Штенгелову. Российскому миллиардеру еще предстоит дать показания следствию. Известно, что последний раз пожарная безопасность в ТРЦ проверялась в 2016 году. Вероятно, что именно это обстоятельно и сыграло злую шутку.
По словам первого заместитель губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, сгоревший развлекательный комплекс работал с нарушениями. В здании не сработали системы сигнализации и пожаротушения.
Штенгелов сэкономил на собственном ТРЦ, однако не считает деньги, когда дело касается его семьи. Дети предпринимателя изъездили почти весь мир и предпочитают жить не в России и даже не в Европе, а в Австралии.
Как пишет Life.ru, старший сын миллиардера Иван – выпускник самой дорогой школы для мальчиков Southport. Он профессиональный теннисист. Также увлекается футболом, частенько выкладывает снимки с матчей Лиги чемпионов, где Иван красуется со звездными игроками, например, с Сами Хедирой.
Называя себя "русским гангстером", юноша охотно делится в соцсетях фотографиями с тусовок, горнолыжных курортов и фешенебельных пляжей, куда семью доставляет частный самолет.
Увлечен теннисом и младший сын Штенгелова Алексей. По этой причине отец построил огромный спорткомплекс – академию тенниса и гольфа, который возглавляет старшая сестра коммерсанта Юлия, перебравшаяся из Швейцарии в Австралию. А их младшая сестренка Оксана открыла ресторан в Томске, где живет-поживает со своей семьей.
Собственную родню Штенгелов окружил заботой. А происшествие пока оставил без комментариев.
Свою предпринимательскую деятельность он начал с оптовой продажи семечек. Продолжил кондитерской фабрикой. Затем скупил компании практически всех конкурентов. Свою бизнес-политику он охарактеризовал так: "Мы экономим деньги, выжигая поляну".
Холдингу Штенгелова KVD,
который Forbes включил в список ста крупнейших российских компаний, принадлежат
"Кириешки", "Три корочки", "Хрустящий картофель"
и "Beerka".
Между тем ранее оказать содействие в выплате компенсаций семьям погибших предложил
собственникам центра губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Полиция ищет любовницу Скрипаля
О существовании у экс‐сотрудника ГРУ близкой подруги следователи узнали на днях из СМИ
Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России
Лидеры двух стран проигнорировали катастрофу в ТЦ "Зимняя вишня"
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина