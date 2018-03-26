Жизнь погибших детей оценили в три миллиона

Миллиардер Денис Штенгелов пообещал денежные компенсации пострадавшим семьям

Три миллиона рублей пообещал выплатить за каждого пострадавшего в пожаре предприниматель Денис Штенгелов, совладелец ТЦ "Зимняя вишня", где накануне, 25 марта, вспыхнул пожар. По последним данным, трагедия унесла 64 жизни, в том числе детские. Из них опознаны только 15.

О намерениях бизнесмена, которому принадлежит чуть меньше половины площадей обугленного здания, сообщает Telegram-канал Mash. Штенгелов – владелец игровой комнаты и кинотеатра, где, по неподтвержденным данным, на момент трагедии был целый класс, который оказался в огненной ловушке.

Впрочем, есть предположения, что "Зимняя вишня" в Кемерово всецело принадлежит Денису Штенгелову. Российскому миллиардеру еще предстоит дать показания следствию. Известно, что последний раз пожарная безопасность в ТРЦ проверялась в 2016 году. Вероятно, что именно это обстоятельно и сыграло злую шутку.

По словам первого заместитель губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, сгоревший развлекательный комплекс работал с нарушениями. В здании не сработали системы сигнализации и пожаротушения.

Штенгелов сэкономил на собственном ТРЦ, однако не считает деньги, когда дело касается его семьи. Дети предпринимателя изъездили почти весь мир и предпочитают жить не в России и даже не в Европе, а в Австралии.

Как пишет Life.ru, старший сын миллиардера Иван – выпускник самой дорогой школы для мальчиков Southport. Он профессиональный теннисист. Также увлекается футболом, частенько выкладывает снимки с матчей Лиги чемпионов, где Иван красуется со звездными игроками, например, с Сами Хедирой.

Называя себя "русским гангстером", юноша охотно делится в соцсетях фотографиями с тусовок, горнолыжных курортов и фешенебельных пляжей, куда семью доставляет частный самолет.

Увлечен теннисом и младший сын Штенгелова Алексей. По этой причине отец построил огромный спорткомплекс – академию тенниса и гольфа, который возглавляет старшая сестра коммерсанта Юлия, перебравшаяся из Швейцарии в Австралию. А их младшая сестренка Оксана открыла ресторан в Томске, где живет-поживает со своей семьей.

Собственную родню Штенгелов окружил заботой. А происшествие пока оставил без комментариев.

Свою предпринимательскую деятельность он начал с оптовой продажи семечек. Продолжил кондитерской фабрикой. Затем скупил компании практически всех конкурентов. Свою бизнес-политику он охарактеризовал так: "Мы экономим деньги, выжигая поляну".

Холдингу Штенгелова KVD, который Forbes включил в список ста крупнейших российских компаний, принадлежат "Кириешки", "Три корочки", "Хрустящий картофель" и "Beerka". Между тем ранее оказать содействие в выплате компенсаций семьям погибших предложил собственникам центра губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

