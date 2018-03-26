Британцы пустили скупую слезу по погибшим в Кемерово

Спустя сутки после ЧП Тереза Мэй наконец подобрала нужные слова. И заодно порадовалась изоляции России

Выступая в парламенте Великобритании, премьер-министр Соединенного Королевства заявила, что она сама и ее соотечественники сейчас сочувствуют россиянам, пережившим страшную трагедию.

"Наши мысли сегодня – с ними в связи с последствиями ужасного пожара в торговом центре в Кемерово в Сибири", – цитирует Мэй РИА "Новости".



Она подчеркнуто жестко разделила внутрироссийскую трагедию и международные "трения" с Москвой из-за "дела Скрипаля", заявив, что у Британии "нет разногласий с российскими гражданами". Тем не менее ее очень порадовал тот факт, что все страны – члены Евросоюза солидарны друг с другом в конфликте с РФ.

"Мы стоим плечом к плечу, отправляя в Россию самый сильный сигнал о том, что она не может продолжать нарушать международное право", – передала слова Мэй ее пресс-секретарь, которую цитирует Sky News.

Британский премьер поприветствовала действиях своих союзников.