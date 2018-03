Британцы пустили скупую слезу по погибшим в Кемерово

Выступая в парламенте Великобритании, премьер-министр Соединенного Королевства заявила, что она сама и ее соотечественники сейчас сочувствуют россиянам, пережившим страшную трагедию.

"Наши мысли сегодня – с ними в связи с последствиями ужасного пожара в торговом центре в Кемерово в Сибири", – цитирует Мэй РИА "Новости".



Она подчеркнуто жестко разделила внутрироссийскую трагедию и международные "трения" с Москвой из-за "дела Скрипаля", заявив, что у Британии "нет разногласий с российскими гражданами". Тем не менее ее очень порадовал тот факт, что все страны – члены Евросоюза солидарны друг с другом в конфликте с РФ.

"Мы стоим плечом к плечу, отправляя в Россию самый сильный сигнал о том, что она не может продолжать нарушать международное право", – передала слова Мэй ее пресс-секретарь, которую цитирует Sky News.

Британский премьер поприветствовала действиях своих союзников.

A spokesperson for Prime Minister Theresa May says she "welcomes the action by our allies" and it demonstrates "we stand shoulder to shoulder in sending the strongest signal to Russia that it cannot continue to flout international law"