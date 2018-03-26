Задержан ключевой фигурант дела о пожаре в Кемерово

Следствие поймало охранника, который отключил систему оповещения о возгорании

Задержанный сотрудник частного охранного предприятия, обслуживавшего ТЦ "Зимняя вишня", стал пятым подозреваемым в причастности к произошедшему в Кемерово.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что охранник вместе с остальными задержанными находятся на допросе.

"В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", – цитирует Петренко РИА "Новости".

Пожар в кемеровском торговом центре произошел накануне. Огонь вспыхнул на самом верхнем, четвертом этаже здания, где располагались кинотеатры и детские комнаты. Жертвами трагедии стали 64 человека, среди них много детей.