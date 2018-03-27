Аман Тулеев, который не вышел к горожанам, встретился с президентом

Владимир Путин выступил на совещании в Кемерово, посвященном ликвидации последствий пожара. Он начал его с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших, после чего сказал: "Когда смотришь на количество погибших, на количество детей, не плакать, а реветь хочется".

Не из-за боевых действий или неожиданного выброса метана на шахте мы теряем столько людей, а "из-за преступной халатности и разгильдяйства", отметил президент. И поручил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину разобраться с чиновниками, допустившими трагедию. По его словам, "без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут".

Льготный период для бизнеса и освобождение от проверок не должны сказываться на безопасности людей, заявил глава государства. При этом "обязанность органов власти – проконтролировать, как организована работа бизнеса, и добиться, чтобы она была на должном уровне", подчеркнул Путин.

Глава СКР также выразил соболезнования родным и близким погибших. И доложил, что в ходе расследования по делу о пожаре в Кемерово изъято пожара много документов, которые сейчас изучаются. Уже установлено, что "с 19-го числа у них сигнализация [пожарная] не работала, но никто этим не занимался", добавил Бастрыкин.

Путин прилетел в Кемерово сегодня рано утром и сразу же посетил место трагедии. Там он возложил розы к стихийному мемориалу.

С полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад торгового центра.

Кроме того, президент побывал в больнице, где находятся пострадавшие. Вместе с ним проходящих лечение кемеровчан посетила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

За несколько часов до прибытия Путина в международном аэропорту Кемерово приземлился самолет специального летного отряда "Россия". Тогда сообщалось, что представителей официальных делегаций на нем нет.

Ранее во вторник глава Минздрава России сообщила, что 15 пострадавших остаются в больницах, в их состоянии наметилась положительная динамика.

Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" загорелся в воскресенье, 25 марта. По последним официальным данным, погибли 67 человек. Проводится опознание тел жертв. Пока установлены личности 25 погибших.

Сгоревшее здание ТЦ снесут, говорил ранее глава МЧС Владимир Пучков. И поручил подготовить соответствующий проект. Власти города, по сообщениям местных СМИ, предложили установить на месте трагедии памятник жертвам, отмечает телеканал "360".

По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. В числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.