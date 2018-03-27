Экспертам еще предстоит проверить все обстоятельства произошедшего

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал президенту России Владимиру Путину о расследовании пожара в Кемерово.

По его словам, приоритетной версией возникновения огня является короткое замыкание.

"Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, – применение открытого огня", – цитирует его L!fe.

При этом Бастрыкин подчеркнул, что экспертам еще предстоит проанализировать все обстоятельства случившегося и установить причину пожара.