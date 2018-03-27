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Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал президенту России Владимиру Путину о расследовании пожара в Кемерово.
По его словам, приоритетной версией возникновения огня является короткое замыкание.
"Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, – применение открытого огня", – цитирует его L!fe.
При этом Бастрыкин подчеркнул, что экспертам еще предстоит проанализировать все обстоятельства случившегося и установить причину пожара.
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