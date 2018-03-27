Россия ответит на высылку дипломатов
Массовая отправка на родину российских дипломатических
сотрудников будет иметь для Запада самые неприятные последствия. Такое обещание
дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ответим, не сомневайтесь", – сказала глава внешнеполитического ведомства по итогам встречи с президентом Афганистана. Лавров назвал поведение США, Канады и стран Евросоюза "хамством", передает RT.
По словам министра, инициатором высылки дипломатов стали Соединенные Штаты. Они надавили на другие страны, чтобы те последовали их примеру. "Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене", – отметил чиновник.
Белый дом не скрывает, что проводил с другими государствами "разъяснительную работу". "Это было скоординированное действие. Президент (Дональд Трамп) обсуждал это со многими иностранными лидерами – нашими европейскими союзниками – и призывал их присоединиться к США в объявлении (о высылке дипломатов)", – заявил накануне заместитель пресс-секретаря президентской администрации Радж Шах.
"Ситуация чрезвычайно опасна, президент США Дональд Трамп просто не имел шанса уклониться от усиления санкций: его руки связаны антироссийским настроем Конгресса и крупнейших медиа", – прокомментировал происходящее политолог, основатель Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. И назвал три внешних причины этого: желание показать "солидарность с Британией и европейскими союзниками", необходимость опровергать обвинения о мифических "связях Белого дома с Кремлем" и "попытка отвлечь внимание от скандала с порнозвездой Сторми Дениэлс", в адюльтере с которой подозревают главу Белого дома, цитирует сайт "Комсомольская правда".
Ранее ответные меры на высылку наших посольских сотрудников анонсировала официальный представитель МИД Мария Захарова. "По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в США, в частности, в Сиэтле", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Кроме того, на сайте внешнеполитического ведомства было опубликовано официальное заявление касательно высылки дипломатов. Данный шаг рассматривается Россией "в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных" в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации. Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", – отметили в пресс-службе МИД.
Ранее о высылке российских дипломатов высказался глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Мир устал от "бесконечных провокаций" со стороны Кремля и "русской агрессии", заявил он, напоминает URA.RU.
В понедельник, 26 марта, США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более 100 российских дипломатов. Больше всех посольских сотрудников – 60 – вышлют Соединенные Штаты. Кроме того, власти страны приняли решение закрыть консульство РФ в Сиэтле. Поводом для этого шага стали обвинения в причастности нашей страны к отравлению Скрипалей. В России эти нападки считают беспочвенными.
Найден надежный способ повысить пенсию
Правительство поддержит пожилых людей
Загитова была обречена на провал
Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина