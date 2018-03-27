Без последствий возмутительный шаг западных стран не останется

Массовая отправка на родину российских дипломатических сотрудников будет иметь для Запада самые неприятные последствия. Такое обещание дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"Ответим, не сомневайтесь", – сказала глава внешнеполитического ведомства по итогам встречи с президентом Афганистана. Лавров назвал поведение США, Канады и стран Евросоюза "хамством", передает RT.

По словам министра, инициатором высылки дипломатов стали Соединенные Штаты. Они надавили на другие страны, чтобы те последовали их примеру. "Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международной арене", – отметил чиновник.

Белый дом не скрывает, что проводил с другими государствами "разъяснительную работу". "Это было скоординированное действие. Президент (Дональд Трамп) обсуждал это со многими иностранными лидерами – нашими европейскими союзниками – и призывал их присоединиться к США в объявлении (о высылке дипломатов)", – заявил накануне заместитель пресс-секретаря президентской администрации Радж Шах.

"Ситуация чрезвычайно опасна, президент США Дональд Трамп просто не имел шанса уклониться от усиления санкций: его руки связаны антироссийским настроем Конгресса и крупнейших медиа", – прокомментировал происходящее политолог, основатель Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. И назвал три внешних причины этого: желание показать "солидарность с Британией и европейскими союзниками", необходимость опровергать обвинения о мифических "связях Белого дома с Кремлем" и "попытка отвлечь внимание от скандала с порнозвездой Сторми Дениэлс", в адюльтере с которой подозревают главу Белого дома, цитирует сайт "Комсомольская правда".

Ранее ответные меры на высылку наших посольских сотрудников анонсировала официальный представитель МИД Мария Захарова. "По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в США, в частности, в Сиэтле", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, на сайте внешнеполитического ведомства было опубликовано официальное заявление касательно высылки дипломатов. Данный шаг рассматривается Россией "в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных" в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации. Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", – отметили в пресс-службе МИД.

Ранее о высылке российских дипломатов высказался глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Мир устал от "бесконечных провокаций" со стороны Кремля и "русской агрессии", заявил он, напоминает URA.RU.

В понедельник, 26 марта, США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более 100 российских дипломатов. Больше всех посольских сотрудников – 60 – вышлют Соединенные Штаты. Кроме того, власти страны приняли решение закрыть консульство РФ в Сиэтле. Поводом для этого шага стали обвинения в причастности нашей страны к отравлению Скрипалей. В России эти нападки считают беспочвенными.