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Юлию Скрипаль засекли в соцсетях

Юлия Скрипаль и Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
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Дочь шпиона активничала в "ВК" уже после покушения

Юлия Скрипаль, отравленная вместе с отцом Сергеем Скрипалем неизвестным химическим веществом и находящаяся, по данным Лондона, в тяжелом состоянии в больнице, заходила на свою страницу социальной сети "ВКонтакте" уже после инцидента в Солсбери.

Согласно заявлению британской стороны, бывшего офицера ГРУ и его дочь обнаружили в невменяемом состоянии 4 марта, а в "ВК" Юлия была в последний раз 7 марта в 08:35. Скрин: vk.com/y.skripal

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На самом деле нельзя, конечно, с уверенностью утверждать, что страницу в соцсети посещала именно Юлия. У нее мог быть незапаролен вход в "ВК" со смартфона или любого другого персонального гаджета, или аккаунт могли взломать хакеры.

С другой стороны, о состоянии 33-летней женщины и ее отца с момента их обнаружения на британской улице ничего не известно. Власти Великобритании не пустили к гражданке РФ консульских работников, не дали им возможности пообщаться с врачами, которые лечат якобы отравленную пациентку. Даже не показали ее фотографии в палате. Родственников к Скрипалям также не пускают.

На прошлой неделе The Times писала, что якобы Юлия была в состоянии комы, потом пришла в себя, но затем снова отключилась. Информация, прямо скажем, не заслуживающая доверия. Однако кто знает… Газета ссылается на главврача больницы в Солсбери, где, дескать, находятся Скрипали.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, по утверждению британских спецслужб, подверглись воздействию некоего нервно-паралитического газа. Лондон обвинил в покушении Москву. В дипломатический скандал между странами вовлечено уже более 20 государств. 

Вера СВЕТЛОВА
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