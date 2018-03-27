Альянс озвучил меры, которые будут приняты в отношении Москвы в связи с "делом Скрипаля"

Военную организацию покинут семь сотрудников постоянного представительства РФ в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Онлайн-трансляция пресс-конференции с его участием транслировалась на сайте Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, он лично отозвал аккредитации сотрудников российской дипмиссии при НАТО. Также Москве откажут в расширении своего персонала на трех сотрудников, а состав миссии сократится на треть – с 30 до 20 человек. Таким образом, российские власти должны понять, что их "опасному поведению имеется цена и последствия", добавил он.

Эти действия не останутся без ответа. Москва уже обдумывает, как Европе аукнется сокращение числа сотрудников постпредства России при Североатлантическом альянсе.

"Этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе", – заявил "РИА Новости" источник в российском МИД, добавив, что сейчас в министерстве ведутся разговоры об ответных мерах. "Мы его (ответ) продумаем и дадим обязательно", – подытожил собеседник агентства.