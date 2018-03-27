Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия и НАТО обменяются дипломатическими ударами

Йенс Столтенберг. Фото: GLOBAL LOOK press/Luo Huanhuan
продолжениеБрюссель открестился от антироссийской истерии
Альянс озвучил меры, которые будут приняты в отношении Москвы в связи с "делом Скрипаля"

Военную организацию покинут семь сотрудников постоянного представительства РФ в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Онлайн-трансляция пресс-конференции с его участием транслировалась на сайте Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, он лично отозвал аккредитации сотрудников российской дипмиссии при НАТО. Также Москве откажут в расширении своего персонала на трех сотрудников, а состав миссии сократится на треть – с 30 до 20 человек. Таким образом, российские власти должны понять, что их "опасному поведению имеется цена и последствия", добавил он.

Эти действия не останутся без ответа. Москва уже обдумывает, как Европе аукнется сокращение числа сотрудников постпредства России при Североатлантическом альянсе.

"Этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе", – заявил "РИА Новости" источник в российском МИД, добавив, что сейчас в министерстве ведутся разговоры об ответных мерах. "Мы его (ответ) продумаем и дадим обязательно", – подытожил собеседник агентства. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Найден надежный способ повысить пенсию

Правительство поддержит пожилых людей

Загитова была обречена на провал

Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей