Премьер Бельгии попросил не ставить знак равенства между политикой Евросоюза и правительства страны

Дипломатическая война, начатая Западом против России, продолжает набирать обороты, и все больше стран объявляют о высылке работников российских посольств. На этом фоне с неожиданным заявлением выступил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Во вторник, 27 марта, он объявил, что меры реагирования со стороны Евросоюза и НАТО в связи "делом Скрипаля" не нужно воспринимать как решения, принятые правительством Бельгии, сообщает РИА "Новости". Ситуация осложняется тем, что российские дипломаты в Брюсселе аккредитованы также при ЕС и НАТО. Поэтому, если Россия примет ответные меры, массовая высылка дипкорпуса "оголит бельгийское дипломатическое представительство" в РФ.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что за инцидентом стоит Россия, не приведя никаких фактов в доказательство этого утверждения.



Европейский союз уже отозвал для консультаций своего посла в РФ, но пока не объявил санкций в отношении сотрудников постоянного представительства России при ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 27 марта, что из-за "дела Скрипаля" более 25 стран альянса высылают российских дипломатов, кроме того, будут высланы семь сотрудников постпредства России при НАТО в Брюсселе.

Власти США объявили 26 марта, что высылают 48 российских дипломатов, 12 сотрудников миссии при ООН, и закрывают Генеральное консульство России в Сиэтле.