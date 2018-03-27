Брюссель отделил себя от антироссийской политики ЕС
Дипломатическая война, начатая Западом против России, продолжает набирать обороты, и все больше стран объявляют о высылке работников российских посольств. На этом фоне с неожиданным заявлением выступил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Во вторник, 27 марта, он объявил, что меры реагирования со стороны Евросоюза и НАТО в связи "делом Скрипаля" не нужно воспринимать как решения, принятые правительством Бельгии, сообщает РИА "Новости". Ситуация осложняется тем, что российские дипломаты в Брюсселе аккредитованы также при ЕС и НАТО. Поэтому, если Россия примет ответные меры, массовая высылка дипкорпуса "оголит бельгийское дипломатическое представительство" в РФ.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что за инцидентом стоит Россия, не приведя никаких фактов в доказательство этого утверждения.
Европейский союз уже отозвал для консультаций своего посла в РФ, но пока не объявил санкций в отношении сотрудников постоянного представительства России при ЕС.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 27 марта, что из-за "дела Скрипаля" более 25 стран альянса высылают российских дипломатов, кроме того, будут высланы семь сотрудников постпредства России при НАТО в Брюсселе.
Власти США объявили 26 марта, что высылают 48 российских дипломатов, 12 сотрудников миссии при ООН, и закрывают Генеральное консульство России в Сиэтле.
Найден надежный способ повысить пенсию
Правительство поддержит пожилых людей
Загитова была обречена на провал
Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина