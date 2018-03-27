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Анализами в деле Скрипаля поделятся с Лондоном и Москвой

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
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В ОЗХО разберутся с химсоставом отравы в Солсбери недели через три

В ближайшие 2-3 недели специалисты Организации по запрещению химического оружия завершат исследование образцов вещества, которым отравили 4 марта экс-разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Данные расшифровки эксперты предоставят сначала Великобритании, а затем и России. Об этом сегодня заявил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

"Пробы собраны, они анализируются в разных лабораториях. И когда анализ завершится в ближайшие 2-3 недели, мы поделимся результатами. Вначале с Великобританией", – цитирует РИА "Новости" турка.

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На вопрос журналистов, предоставит ли организация данные своего исследования и Москве, он сказал витиевато: "Да, посмотрим".

Также Узюмджю добавил, что не получал от российской стороны запросов по информации о веществе, с помощью которого отравили двух россиян на территории британского Солсбери.

Сегодня же постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов назвал подозрительным тот факт, что Лондон не предоставил в первую очередь нашей стране данные по этому раздутому на весь мир делу.

"Если бы у них были доказательства, то они бы в первую очередь, согласно конвенции о запрещении химического оружия, должны были предоставить их России, чего они не сделали. Это очень странно и подозрительно", – сказал Чижов в комментарии RT.

Он считает, что вся история с "теорией российского вмешательства" случилась в подходящее для Соединенного Королевства время.

Напомним, официальный Лондон утверждает, что Скрипалей отравили веществом А234, который они обзывают "Новичком", и в этом инциденте виновато российское государство, что Москва категорически отрицает.

Елена УСОВА
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