Россияне согласились закрыть консульство США в Петербурге
В ходе опроса в Twitter, организованного накануне посольством России в США, сетевики большинством голосов одобрили закрытие генконсульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. За это решение высказалась почти
половина респондентов – 47%.
Чуть меньше набрал вариант с генеральным консульством в Екатеринбурге – 35%, последнее место занял в опросе по закрытию американской дипмиссии Владивосток – 18%.
В народном голосовании приняли участие 57,5 тысячи человек, а пост ретвитнули более 3 тыс. раз к моменту написания материала. Стоит отметить, что в дипведомстве не уточнили, каким образом будут учтены результаты опроса.
Посольство РФ в США предложило в своем Twitter проголосовать за то, какое американское генконсульство в России читатели считают нужным закрыть после того, как Вашингтон в понедельник, 26 марта, объявил о закрытии российского генерального консульства в Сиэтле, а также высылке 60 наших дипломатов. Таким образом американские власти солидаризировались с Лондоном в их истерике на фоне отравления неизвестным ядом бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта.
Также в дипломатической падучей забились еще 16 стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Украина
и ряд других государств – они объявили о высылке российских дипломатов кто сколько смог, от одного до четырех. Киев посягнул аж на 13, внутри со страхом ожидая ответки. В МИД РФ вчера выступили с заявлением, что реакция Москвы будет зеркальной.
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