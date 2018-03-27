Инвесторы сохранили интерес к России вопреки политики Запада
Скандал с высылкой российских дипломатов не повлиял на интерес европейских финансистов к вложениям в бонды РФ и рубль.
"Нам нравится инвестировать в Россию. При нынешнем уровне цен на нефть ее макроэкономические показатели остаются очень сильными", – приводит Bloomberg слова Сергея Стриго, главы департамента вложений в развивающиеся рынки компании Amundi Asset Management.
Российские акции и рубль уже отыграли почти все свои потери, случившиеся после того, как 26 марта власти более чем 20 стран объявили о высылке российских дипломатов. Отмечается, что многие инвесторы ждут, как дальше будут развиваться события с российскими активами, чтобы принять решение об инвестировании в ценные бумаги РФ.
По словам Стриго, он пристально наблюдает за ситуацией, но в основном, обращает внимание на макроэкономические показатели, а также изменение цен на нефть. Покуда санкции не влияют на инвестирование в российские активы, для инвесторов ничего не меняется, подчеркнул финансист.
Отношения между Россией и странами Запада ухудшились из-за так называемого "дела Скрипаля". В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Соединенного Королевства возложили вину за инцидент на Россию, не предоставив при этом никаких доказательств. К настоящему времени более 25 стран – членов НАТО объявили о высылке десятков российских дипломатов, а США сообщили, что отправляют в РФ 60 работников дипведомства и закрывают генеральное консульство РФ в Сиэтле.
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