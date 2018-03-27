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Евросоюз высмеяли за страх перед "российскими шпионами"

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Президент Чехии поиронизировал над верит в возвращение российских послов

Лидера Чехии Милоша Земана рассмешили предположения о том, что российские дипломаты на самом деле являются шпионами, которые вполне могли подталкивать чешских чиновников к выгодным для Кремля политическим ходам.  

"Можно ли представить себе, как некий человек приходит, допустим, к госпоже (экс-главе чешского парламента Мирославе) Немцовой и начинает ей предлагать украшения и другие подарки за то, чтобы она боролась за выход страны из НАТО?" – иронично заметил президент в интервью сетевому телеканалу Blesk .

Излишней мерой он назвал высылку российских дипломатов, отметив, что "они со временем вернутся". Также президент сделал заявление о том, что Москва не оказывала никакого давления на него в связи с инцидентом в Солсбери. Таким образом Земан объяснил свою "прорусскую направленность", на которую указывали некоторые местные политики.

"Желаю знать факты. Я, конечно же, буду приветствовать, если Великобритания представит какие-то доказательства, что россияне хотели убить двойного агента Скрипаля", – подчеркнул глава Чехии в интервью.

Напомним, ранее 16 стан ЕС, в том числе Чехия, объявили об отправке российских послов в родные края. Как признался Земан, отбор тех, кто должен покинуть страну, проводился тщательно и лег на плечи премьера Андрея Бабиша и руководство спецслужб.

Президент республики также сообщил о поручении главе контрразведки, который должен выяснить, разрабатывался ли когда-нибудь на территории Чехии "Новичок", или, может быть, в стране имелся склад, где хранилось химоружие. По словам Земана, ответ поступит в течение месяца.

Массовый обмен дипломатами начался накануне, 26 марта, когда о высылке послов из-за так называемого "дела Скрипаля" объявили страны Евросоюза вместе с США, Канадой, Норвегией и Украиной. До этого ротация русско-английских кадров произошла между Лондоном и Москвой.

Впрочем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что от российской стороны последует адекватный ответ на действие заговорщиков, среди которых будет закрытие генконсульства России в США.

Между тем, ряд стран пока не решились на бойкот. Среди партизан Люксембург. По словам главы МИД самого маленького государства ЕС Жана Ассельборна, на его родине и без высылки не так уж много российских дипломатов.

"Несмотря на все наши усилия, оказалось невозможно установить, что кто-то из них шпион или работает против интересов страны", – объяснил министр в эфире радиопрограммы 5 minutes RTL. В процессе беседы Ассельборн также высказался о стопроцентной солидарности с британскими властями.  

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в центре британского Солсбери. Соединенное Королевство приписывает вину России, которая вынуждена категорически ее отрицает. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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