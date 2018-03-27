Евросоюз высмеяли за страх перед "российскими шпионами"
Лидера Чехии Милоша Земана рассмешили предположения о том, что российские дипломаты на самом деле являются шпионами, которые вполне могли подталкивать чешских чиновников к выгодным для Кремля политическим ходам.
"Можно ли представить себе, как некий человек приходит, допустим, к госпоже (экс-главе чешского парламента Мирославе) Немцовой и начинает ей предлагать украшения и другие подарки за то, чтобы она боролась за выход страны из НАТО?" – иронично заметил президент в интервью сетевому телеканалу Blesk .
Излишней мерой он назвал высылку российских дипломатов, отметив, что "они со временем вернутся". Также президент сделал заявление о том, что Москва не оказывала никакого давления на него в связи с инцидентом в Солсбери. Таким образом Земан объяснил свою "прорусскую направленность", на которую указывали некоторые местные политики.
"Желаю знать факты. Я, конечно же, буду приветствовать, если Великобритания представит какие-то доказательства, что россияне хотели убить двойного агента Скрипаля", – подчеркнул глава Чехии в интервью.
Напомним, ранее 16 стан ЕС, в том числе Чехия, объявили об отправке российских послов в родные края. Как признался Земан, отбор тех, кто должен покинуть страну, проводился тщательно и лег на плечи премьера Андрея Бабиша и руководство спецслужб.
Президент республики также
сообщил о поручении главе контрразведки, который должен выяснить,
разрабатывался ли когда-нибудь на территории Чехии "Новичок", или,
может быть, в стране имелся склад, где хранилось химоружие. По словам Земана,
ответ поступит в течение месяца.
Массовый обмен дипломатами начался накануне, 26 марта, когда о высылке послов из-за так называемого "дела Скрипаля" объявили страны Евросоюза вместе с США, Канадой, Норвегией и Украиной. До этого ротация русско-английских кадров произошла между Лондоном и Москвой.
Впрочем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что от российской стороны последует адекватный ответ на действие заговорщиков, среди которых будет закрытие генконсульства России в США.
Между тем, ряд стран пока не решились на бойкот. Среди партизан Люксембург. По словам главы МИД самого маленького государства ЕС Жана Ассельборна, на его родине и без высылки не так уж много российских дипломатов.
"Несмотря на все наши усилия, оказалось невозможно установить, что кто-то из них шпион или работает против интересов страны", – объяснил министр в эфире радиопрограммы 5 minutes RTL. В процессе беседы Ассельборн также высказался о стопроцентной солидарности с британскими властями.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в центре британского Солсбери. Соединенное Королевство приписывает вину России, которая вынуждена категорически ее отрицает.
Найден надежный способ повысить пенсию
Правительство поддержит пожилых людей
Загитова была обречена на провал
Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина