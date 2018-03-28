Володин: Россия должна дать Западу симметричный ответ

Такую точку зрения высказал председатель Госдумы

Россия должна симметрично ответить странам США и Европы на высылку наших дипломатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью агентству "Интерфакс". По его словам, ответ будет дан в соответствии с практикой дипломатических отношений.

"Дипломатическая война, – подчеркнул спикер, – это путь к усилению напряженности в отношениях между странами. В то же время действия Москвы должны быть соразмерны тем шагам, которые предпринимает в отношении нашей страны Запад".

Таким образом ответ должен быть аналогичным – выслать из России иностранных дипломатов. При этом, подчеркнул Володин, не Москва была инициатором применения такого рода эти дискриминационных дипломатических мер. "Если нам предлагают такую форму отношений, то из этого и будем исходить в своих ответных действиях", – добавил он.

Спикер нижней палаты уверен, что на высылку 139 наших дипломатов из Соединенных Штатов и стран ЕС, столько же их дипработников должны покинуть российскую территорию. "Нам необходимо отвечать тем же, по-другому в этой ситуации просто нельзя. И идти по пути закрытия генконсульств тех стран, которые так же поступили в отношении России".





Кроме того, Володин полагает, что объективное расследование дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может обернуться серьезными политическими последствиями. Прежде всего, они коснутся властной британской элиты, и в частности, премьер-министра Терезы Мэй, уверен спикер Госдумы.

"Если только вскроется и для всех станет понятно, что заявления этого политика не соответствуют действительности, что все введены в заблуждение, ей ничего не останется, кроме как уйти в отставку", – сказал Вячеслав Володин.

О высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении семейства Скрипаллей объявили ряд западных стран, в том числе США, Канада, Франция, Германия и другие.