Володин: Россия должна дать Западу симметричный ответ
Россия должна симметрично ответить странам США и Европы на высылку наших дипломатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью агентству "Интерфакс". По его словам, ответ будет дан в соответствии с практикой дипломатических отношений.
"Дипломатическая война, – подчеркнул спикер, – это путь к усилению напряженности в отношениях между странами. В то же время действия Москвы должны быть соразмерны тем шагам, которые предпринимает в отношении нашей страны Запад".
Таким образом ответ должен быть аналогичным – выслать из России иностранных дипломатов. При этом, подчеркнул Володин, не Москва была инициатором применения такого рода эти дискриминационных дипломатических мер. "Если нам предлагают такую форму отношений, то из этого и будем исходить в своих ответных действиях", – добавил он.
Спикер нижней палаты уверен, что на высылку 139 наших дипломатов из Соединенных Штатов и стран ЕС, столько же их дипработников должны покинуть российскую территорию. "Нам необходимо отвечать тем же, по-другому в этой ситуации просто нельзя. И идти по пути закрытия генконсульств тех стран, которые так же поступили в отношении России".
Кроме того, Володин полагает, что объективное расследование дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может обернуться серьезными политическими последствиями. Прежде всего, они коснутся властной британской элиты, и в частности, премьер-министра Терезы Мэй, уверен спикер Госдумы.
"Если только вскроется и для всех станет понятно, что заявления этого политика не соответствуют действительности, что все введены в заблуждение, ей ничего не останется, кроме как уйти в отставку", – сказал Вячеслав Володин.
О высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении семейства Скрипаллей объявили ряд западных стран, в том числе США, Канада, Франция, Германия и другие.
Найден надежный способ повысить пенсию
Правительство поддержит пожилых людей
Загитова была обречена на провал
Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина