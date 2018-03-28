Причину отравления Скрипаля назвал его знакомый

Экс-полковник ГРУ мог быть связан с международной криминальной группировкой

Сам разведчик говорил, что занимается информационной безопасностью. Об этом сообщил российский бизнесмен Валерий Морозов, который живет в Великобритании и лично знает Сергея Скрипаля.

По словам предпринимателя, "это связано либо с большой политикой, где кого-то обманули, работая над большим политическим проектом. Либо что-то связанное с деньгами, так как криминал обычно связан с деньгами".

"Возможно, там внутри начались какие-то разборки", – предположил Морозов. Он знает, "как тут все устроено, здесь давно все превратилось в международный преступный хаб, все связано с политикой".

И этим околокриминальным узлом стала Великобритания, которая с начала 1990-х гг. активно принимала беглых бизнесменов из стран бывшего СССР, добавил Морозов. И сейчас в Лондоне находятся те, кто "после распада СССР нажились и ограбили свои страны", сказал он.

Да и в целом Запад положительно отнесся к развалу Советского Союза и тому, что происходило в 1990-е гг. в России, поэтому "он принял много представителей криминального мира, которые продолжают жить здесь по тем же понятиям", пояснил предприниматель.

Ему приходится иногда сталкиваться с выходцами из СНГ, которые продолжают вести свои темные делишки. А как только происходит конфликт, начинают винить российского президента, и "никто не будет искать преступников, все будут искать нити к Путину", отметил Морозов. Сам он призывает "разбираться в ситуации, а не огульно кого-то обвинять".

Власти Великобритании обвиняют в причастности к отравлению Сергея Скрипаля Россию. В Москве это отрицают.

Вся эта история вызвала масштабный дипломатический демарш против нашей страны, в котором приняли участие около 30 стран по всему миру. И теперь больше 150 российских дипломатов будут высланы в Москву, напоминает "Газета.RU".

