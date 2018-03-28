Причину отравления Скрипаля назвал его знакомый
Сам разведчик говорил, что занимается информационной безопасностью. Об этом сообщил российский бизнесмен Валерий Морозов, который живет в Великобритании и лично знает Сергея Скрипаля.
По словам предпринимателя, "это связано либо с большой политикой, где кого-то обманули, работая над большим политическим проектом. Либо что-то связанное с деньгами, так как криминал обычно связан с деньгами".
"Возможно, там внутри начались какие-то разборки", – предположил Морозов. Он знает, "как тут все устроено, здесь давно все превратилось в международный преступный хаб, все связано с политикой".
И этим околокриминальным узлом стала Великобритания, которая с начала 1990-х гг. активно принимала беглых бизнесменов из стран бывшего СССР, добавил Морозов. И сейчас в Лондоне находятся те, кто "после распада СССР нажились и ограбили свои страны", сказал он.
Да и в целом Запад положительно отнесся к развалу Советского Союза и тому, что происходило в 1990-е гг. в России, поэтому "он принял много представителей криминального мира, которые продолжают жить здесь по тем же понятиям", пояснил предприниматель.
Ему приходится иногда сталкиваться с выходцами из СНГ, которые продолжают вести свои темные делишки. А как только происходит конфликт, начинают винить российского президента, и "никто не будет искать преступников, все будут искать нити к Путину", отметил Морозов. Сам он призывает "разбираться в ситуации, а не огульно кого-то обвинять".
Власти Великобритании обвиняют в причастности к отравлению Сергея Скрипаля Россию. В Москве это отрицают.
Вся эта история вызвала масштабный дипломатический демарш против нашей страны, в котором приняли участие около 30 стран по всему миру. И теперь больше 150 российских дипломатов будут высланы в Москву, напоминает "Газета.RU".
Найден надежный способ повысить пенсию
Правительство поддержит пожилых людей
Загитова была обречена на провал
Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина