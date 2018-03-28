"Веселые картинки" Лондона шокировали Москву

СМИ опубликовали материалы, после ознакомления с которыми страны начали высылать российских послов

Презентация, которую показали иностранным послам в дипмиссии Великобритании в Москве 22 марта и которую британские власти отказывались передать в МИД РФ или предать гласности через прессу, просочилась-таки в Интернет. Ее раздобыли журналисты издания "Коммерсант", которому, кстати, и проболтался о существовании таких материалов посол США в РФ Джон Хантсман. Американский дипломат назвал представленные Британией документы "убедительными". Презентация, и правда, повергает в шок.

Шесть слайдов. На первом – заглавие "Инцидент в Солсбери" и дата. На втором – хронология событий от 4 марта – обнаружение Сергея Скрипаля и его дочери на улице – по 20 марта, когда из Великобритании были высланы российские дипломаты.

На третьем говорится о газе "Новичок": о том, что его распознали местные спецслужбы, и о том, что "безо всяких сомнений, Россия ответственна". "Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует", – заявлено в документе.

На четвертом слайде нарисован человек, на котором показано, какие органы может поражать указанный газ. Кроме того, там отмечено, что после инцидента в Солсбери "51 человек прошел осмотр в госпитале, 131 человек потенциально могли находиться в контакте с отравляющим веществом, в расследование вовлечены 250 сотрудников антитеррористических подразделений и 180 военных". Согласитесь, важная и убедительная информация.

На пятом слайде перечислены случаи, в которых, по мнению Лондона, виновна Россия. Тут и убийство Литвиненко, и DDoS-атаки на интернет Эстонии в 2007 г., и "вторжение в Грузию", и Крым, и вирус-вымогатель NotPetya – всего 12 примеров.

И на шестом слайде – меры, которые Лондон принял против Москвы и к которым призывает остальных: заморозка двусторонних контактов, "меры по противодействию враждебному государству" и т.д.

И после этой презентации, которую уважаемый Хантсман назвал "убедительной", страны одна за другой начали объявлять о высылке российских дипломатов. Полный шок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ознакомившаяся с британскими картинками также после публикации в "Коммерсанте", призвала всех пройти по ссылке и лично убедиться, до чего дошла западная пропаганда.

"Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", – написала она в Facebook. По ее мнению, "это – провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании". Причем, заметьте, успешной манипуляции.

Помните сказку про Нильса и его волшебную дудочку? Похоже, сейчас мантры "российская агрессия" и "страшный Путин" достаточно, чтобы западные страны сложили лапки и покорно пошли к пропасти. Мир уже на грани.