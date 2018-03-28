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Россия жестко ответит на высылку разведчиков

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Кадровые офицеры СВР стали жертвами дипломатической войны

Провокацией назвал глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин решение ряда стран включить в список дипломатических работников, обязанных покинуть территорию иностранных государств, и офицеров разведки.

"В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности", – признал Нарышкин, отметив, что их было "совсем немного". "Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале", – приводит слова Нарышкина "Интерфакс".

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Несмотря на то, что офицеры СВР находились за рубежом на законных основаниях и, как и их иностранные коллеги, занимались защитой безопасности граждан России в разных точках планеты, их назвали шпионами и нашли повод выдворить.

"Это очень грязная циничная провокация со стороны известной группы стран, которая просто формирует атмосферу русофобии", - заявил Нарышкин. Он предупредил, что Москва примет ответные меры: "Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий", – подчеркнул глава СВР.

Накануне ряд стран, включая США, Канаду, Украину, Францию, Германию Польшу и др., последовали примеру Великобритании и объявили о высылке российских дипломатов. Свое решение они объяснили убежденностью в виновности Москвы в покушении на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Свое мнение они сформировали на основе документов, предоставленных Лондоном. Россия обвинение категорически отрицает. 

Николай ВИКТОРОВ
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