Дипломатический скандал не повлияет на стабильность российской валюты

Российский рубль сохраняет относительную устойчивость относительно иностранных валют. Накануне "деревянный" на 41 копейку просел к евро, зато укрепился к доллару на 12 копеек. На закрытии вчерашней торговой сессии на Московской бирже $1 стоил 57,16 рубля, 1 евро – 71,15 рубля.



Накануне нефтяные цены опускались в течение дня, а вслед за ними дешевел и рубль, но к концу торгов и черное золото, и российская валюта отыграли потери. Поддержку рублю оказали слабеющий доллар и сохраняющийся высокий спрос на облигации федерального займа.

С другой стороны, миновал пик налоговых платежей, когда компании-экспортеры активно скупали рубль на внутреннем рынке, чтобы уплатить в казну НДПИ, НДС и акцизы. Поэтому теперь рубль снова усилит свою связь с ценами на нефть, полагает аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

Неприятные политические новости вчерашнего дня – массовая высылка российских дипломатов из разных стран – конечно, же повлияют на курс рубля. Вчерашний резкий рост евро можно объяснить данным обстоятельством. Эксперты считают, что эти события приведут к ослаблению "россиянина", по крайней мере – в рамках утренней торговой сессии. Однако глобального обрушения рубля не последует.

"Я не думаю, что рубль будет идти на поводу у политики. Тем более что в конце марта ожидались крупные продажи валюты игроками в рамках налогового периода. И вообще рынком правят спекулянты. Конечно, они сыграли и на этом известии. Но в ближайшие день-два все должно успокоиться", - заявил в интервью "Российской газете" профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец.

Возможный курсовой всплеск будет иметь чисто эмоциональный характер. Рынку не понравится дипломатический скандал и ухудшение отношений между РФ и Западом. Однако пока что речи об усилении санкций не идет, и экономических последствий такое решение западных стран иметь не будет.

Куда сильнее на курс рубля будут влиять как цены на нефть, так и внутренняя макроэкономическая стабильность, считает Хейфец. Политические факторы попытаются использовать в своих целях лишь спекулянты, которые играют на любых незначительных колебаниях. Однако дипломатический скандал обойдется без серьезных экономических последствий.

В понедельник,26 марта, было объявлено, что 14 стран Евросоюза, а также США и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Там в начале месяца были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США – 60 человек.