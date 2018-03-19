Британский скандал убивает рубль

Продолжающийся дипломатический конфликт Москвы и Лондона обрастает и чисто экономическими последствиями

Так, курс рубля завершил минувшую неделю максимальным с 9 февраля снижением, опустившись до уровня 57,52 руб. за американский доллар. По мнению аналитиков, на этой неделе падение российской валюты может продолжиться. Основными причинами тому являются опасения относительно резкого снижения привлекательности российских государственных облигаций для иностранных инвесторов.

С одной стороны, спекулятивный интерес иностранцев к ним снижается из-за продолжающегося понижения ставки Банка России, а с другой – в ожидании чисто экономических последствий дипломатического скандала с Британией. И если первое обстоятельство давно заложено в прогнозы и учтено в ценах, то второе вызывает все большую обеспокоенность у кредиторов.

Подтверждением тому, что именно российский долг (ОФЗ) является главной причиной ухудшения положения рубля стали результаты торгов всей минувшей недели. В пятницу стоимость долгосрочных облигаций России на Московской бирже обвалилась до минимальных значений за месяц. Доходность десятилетних ОФЗ 26027 подскочила до 107,74% от номинала, ОФЗ 26218 с погашением в 2031 г. – до отметки 111,08%.

Индекс цен облигаций российского правительства – RGBI снижался на протяжении всей недели, чего не наблюдалось с ноября прошлого года.

По мнению аналитиков, распродажа ОФЗ иностранцами подтверждается тем, что в первую очередь происходит сброс долгосрочных бумаг, где доля иностранных инвесторов достигает 50-70%. Продавая российские облигации, нерезиденты покупают валюту, что собственно и послужило причиной роста курса доллара и евро, курс которого впервые с 14 февраля преодолевал отметку в 71 рубль.

Эксперты сходятся во мнении, что конфликт вокруг обвинений в адрес России в применении отравляющих веществ на территории другого государства, будет только разрастаться, и взаимной высылкой дипломатов дело явно не ограничится.

Наибольшую опасность для РФ представляет то, что в поддержку Британии высказался целый ряд стран Запада, включая США. Что касается последних, то у них с прошлого года в режиме Stand-by находится ряд ограничений на работу американских инвесторов с российским внешним долгом.

До последнего времени американская сторона воздерживалась от каких-либо действий в этом направлении, что стало для спекулянтов негласным разрешением на продолжение операций с российскими ОФЗ и другими долговыми бумагами.

Российско-британский конфликт может послужить детонатором новых санкционных действий, включающих и ограничения на операции с российскими бумагами.

Все это становится уже не мнимой, как раньше, а вполне реальной угрозой для рубля, курс которого критически завязан на деньги иностранных спекулянтов, вложенных в долговые облигации РФ.

Эти ожидания накладываются на то, что 23 марта на заседании Банка России может быть в очередной раз понижена ключевая ставка, что приведет к снижению доходности ОФЗ и как следствие, их привлекательности.

Наложение этого эффекта на нарастающую истерию, связанную с конфликтом с Британией, становится серьезным основанием для нового падения курса рубля. Что касается конкретных цифр, то уже сейчас некоторые аналитики называют значения в 58 – 59 руб. за доллар к середине – концу апреля.