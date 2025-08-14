Арестованное в РФ имущество актера Смольянинова* будет продано

Стражи порядка переходят к реальным действиям

В России начался своего рода "обратный отсчет" для актера Артура Смольянинова* – его имущество пустят с молотка, если он не погасит долг в размере более чем 155 тысяч рублей. В московском управлении ФССП дали понять, что времени на раздумья у должника почти не осталось.

Приставы предупредили: в случае просрочки имущество пройдет оценку, а затем будет продано на торгах для покрытия долгов. Закон здесь однозначен – поблажек не будет.

По данным источников, удар по кошельку беглого русофоба уже нанесен: автомобиль актера арестован. Сообщается, что в материалах исполнительного производства значится сумма взыскания свыше 159,7 тысячи рублей.

Теперь судьба имущества сбежавшего из России артиста зависит только от того, выполнит ли он требования суда, что вряд ли, учитывая, что актер полностью порвал с родной страной. Так что весьма вероятно, арестованный ценный актив уйдет новому владельцу, а вырученные деньги покроют его обязательства.

К слову, ранее беглец уличил свою коллегу по эмиграции Чулпан Хаматову во лжи.

*иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов