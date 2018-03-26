Визы для россиян станут роскошью

Массовая высылка дипломатов отразится на тех, кто планирует зарубежные поездки

Масштабный обмен дипломатами, который накрыл международное сообщество в последние дни, не может не аукнуться путешественникам и людям, чья работа связана с заграничными командировками.

Игру затеяла Великобритания, обвинив Россию в покушении на экс-шпиона Скрипаля и его дочь, и выслала из страны 23 российских дипломата. Москва на чисто английскую выходку уже ответила взаимностью, выдворив из страны аналогичное количество британских послов.

Сегодня, 26 марта", к клану "заговорщиков" примкнули США, Канада и 14 из 28 стран Евросоюза, получив одобрение премьера Великобритании Терезы Мэй и ЕС, где не исключили дальнейшие меры воздействия на Россию.

Американцы решительно настроены. Они простятся с 60 нашими послами, среди которых 12 сотрудников миссии РФ при ООН. Все представители дипмиссии должны покинуть заокеанские земли в течение недели. Кроме того, будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле, поскольку оно слишком близко расположено к военно-морской базе Соединенных Штатов.

Подобные меры – это "ответ на использование Россией боевого химоружия на территории Соединенного Королевства", объяснил посол США в РФ. "Объявленные сегодня меры повышают безопасность Соединенных Штатов, уменьшая способность России осуществлять шпионаж за американцами и проводить тайные операции, которые угрожают национальной безопасности Америки", – подчеркнул дипломат. По его словам, союзники дают ясно понять, что действия Москвы "влекут за собой последствия".

По 4 россиянина отправятся на родину из Германии, Канады, Польши и Франции, по 2 – из Литвы и Чехии, 13 – из соседней Украины. В общем и целом, с учетом британской высылки, в страну вернутся 129 российских посла. На 20 с лишним человек больше, чем в 1971 году. Тогда, после предательства офицера КГБ Олега Лялина, пределы Соединенного Королевства покинули 105 советских дипломатов.

Впрочем, российская сторона молчать не собирается. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о "принципе взаимности". О зеркальной отправке восвояси американцев говорил также сенатор Владимир Джабаров. Решительно настроены и в МИД РФ. "Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", – подытожили в ведомстве. Впрочем, российское посольство в США уже столкнулось перед дилеммой: какое из региональных консульств Соединенных Штатов закрыть. Объявлено голосование. Подписчики в Twitter могут выбрать из трех претендентов, среди которых Екатеринбург, Владивосток и Санкт-Петербург.

Между тем, сокращение штата зарубежных дипломатов в России непременно скажется на получателях американских, британских и шенгенских виз. Нехватка кадров спровоцирует длинные очереди, как это было в прошлом году, когда Россия урезала численность сотрудников посольства США на 755 человек. Тогда американское консульство рассматривало туристические визы 51 день.

Напомним, раззадорило все вышеперечисленные страны так называемое "дело Скрипаля", которое берет начало от 4 марта. В тот злополучный день отца и дочь обнаружили на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Лондон винит в случившемся Москву. Споры вокруг скандала не замолкают. Практически ежедневно евро-американская коалиция пополняется новыми союзниками, которым, судя по последним событиям, и повод-то не нужен, чтобы объявить России бойкот.